Gdzie można głosować w gm. Trzeszczany? Lista lokali wyborczych

adres: Trzeszczany Pierwsze 39, 22-554 Trzeszczany Pierwsze numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Nieledew 32, 22-554 Nieledew numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Mołodiatycze 86, 22-554 Mołodiatycze numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Leopoldów 26A, 22-554 Leopoldów numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

Wybory 2023. Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Wszystko, co musisz wiedzieć

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Jak można głosować w domach studenckich, domach pomocy społecznej, szpitalach i zakładach karnych?

Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać w szpitalu, domu pomocy społecznej czy zakładzie karnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych w tych jednostkach, ponieważ zostaną dopisani do spisów wyborców. Dyrektor jednostki ma obowiązek powiadomić osoby, które przebywają w danej jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Bardzo podobnie wygląda kwestia głosowania osób przebywających w domach studenckich oraz zespołach domów studenckich. Jeśli utworzone są w nich obwody głosowania, to wyborcy zostaną dopisani do określonych spisów. We wszystkich tych sytuacjach wyborcy zostaną jednocześnie skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.