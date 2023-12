Gdzie na nordic walking do 67 km od Hrubieszowa. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 16 - 17 grudnia

Szukasz ciekawych tras do nordic walking w pobliżu Hrubieszowa? Z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść pomysłów na najbliższy weekend. Jeśli to Twój początek z nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze sugestie, gdzie można się wybrać z Hrubieszowa na nordic walking. Na ten weekend przygotowaliśmy trasy w odległości do 67 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Nordic walking z Hrubieszowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 67 km od Hrubieszowa. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innych użytkowników Traseo jest ciekawa również dla Ciebie. Przed marszem sprawdź pogodę dla Hrubieszowa. W sobotę 16 grudnia według prognozy pogody ma być 0°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 grudnia zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 1°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 48%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: II Leśny Bieg Do Źródeł - Nowiny Horynieckie 16km (16,7km) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,73 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podejść: 261 m

Suma zejść: 258 m Kwlochaty poleca trasę mieszkańcom Hrubieszowa

Dystans: ok. 16,7km

Czas trwania: ok 1:30 do 2:30 na spokojnie Nawierzchnia utwardzona. Malownicza przyjemna trasa, kilka podbiegów i zbiegów.

Przy rozpoczęciu trasy duży parking oraz możliwość napełnienia bukłaka czy butelki w miejscowym źródełku.

Woda pyszna, chłodzona polecam.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend w Hrubieszowie

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Zamość - Krasnobród Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,52 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podejść: 289 m

Suma zejść: 187 m Trasę do marszu z Hrubieszowa poleca Erishkigal Trasa średnio wymagająca ze względu na profil - kilka podbiegów (Lipsko Polesie, Szewnia Górna, Adamów, przed Krasnobrodem) i brak cienia. Na finiszu kaplica na wodzie, gdzie bije źródło krystalicznie czystej wody, która swoim zimnem doskonale ukoi zmęczone i bolesne po biegu nogi i stopy.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Bieg Nad Tanwią 2016 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,99 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 54 m

Suma zejść: 55 m Trasę do marszu z Hrubieszowa poleca Stokrotka21

Trasa o długości 10 km została wytyczona w celu przeprowadzenia "Biegu nad Tanwią 2016", który odbędzie się w Suścu w dniu 1 maja 2016 r. o godz. 13:00. Start biegu zaczyna się na stadionie „LKS Szumy” w Suścu. Trasa biegnie ul. Długą, następnie Leśną – 1,5 km, następnie przechodzi przez ul. Tomaszowską i skręca do lasu – 2,0 km. Prowadzi zieloną ścieżką spacerową. Za przysiółkiem Rybnica Leśna, na 4,3 kilometrze nie schodzi z zielonym szlakiem na łąkę, tylko odbija w prawą odnogę rozwidlenia i wiedzie na zachód. Po 300 m pokazują się czerwone oznaczenia ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, z którymi trasa dochodzi do polany z oznaczeniami żółtego Szlaku Południowego – 5,2 km. Tam biegnie krótko szlakiem żółtym na północ, by po paruset metrach odbić na zachód w utarty leśny trakt. Po kolejnych paruset metrach , zbiegając ze wzniesienia na rozwidleniu trasa skręca w prawo i doprowadza do rowu, oddzielającego lasy państwowe od prywatnych – 5,7 km. Tutaj zakręca w prawo na wschód i biegnie wzdłuż w/w rowu. W momencie ponownego pojawienia się żółtych znaków Szlaku Południowego trasa przechodzi na północny brzeg rowu (6,3 km) i biegnie na wschód, zostawiając za sobą żółte znaki prowadzące do pomnika przyrody nieożywionej „Wodospadu na rz. Jeleń”. Na szerokim rozjeździe trasa skręca w prawą odnogę skrzyżowania – 6,7 km. Po 300 m na kolejnym skrzyżowaniu należy skręcić w lewo. Stąd po 1 kilometrze trasa doprowadza do dużego skrzyżowania i po piaszczystej drodze wiedzie na polanę obok zalewu, k. Ośrodka Wczasowego Roztoczanka – 8,0 km. Tutaj droga skręca w lewo prowadzi przez mostek na rz. Jeleń. Po podbiegnięciu na wzniesienie trasa jeszcze paręset metrów wiedzie prosto, by ponownie odbić w lewo do lasu, oddalając się od zabudowań – 8,5 km. Droga dobiega do skrzyżowania dróg obok brodu na rz. Jeleń (9 km), na którym skręca w tył na prawo i prowadzi na północ w kierunku zabudowań szkoły w Suścu. Ze skrzyżowania z ulicą Tomaszowską trasa prowadzi na wprost ul. Spółdzielczą i przed stacją CPN skręca na płytę stadionu gdzie znajduje się meta -10 km.

Informacje praktyczne dla biegaczy:

Cała trasa oznakowana taśmami biało-czerwonymi pozawiązywanymi na drzewach i gałązkach. Wszystkie taśmy znajdują się po prawej stronie trasy. Co 1 km będzie pionowy znak z napisem 1 km, 2km itd.

Na skrzyżowaniach i innych trudnych miejscach będzie stał strażak pokazując kierunek biegu. Na 5,2 kilometrze będą ustawione stoły z wodą. Zawodnicy sami będą mogli w biegu pobierać kubeczki napełnione wodą. Poza dniem 1 maja gdy odbywa się bieg, trasa nadaje się do celów rekreacyjnych. Większość bo ok. 85% trasy znajduje się w lesie. Jest doskonałym traktem z Suśca na Szumy. Nadaje się też dla rowerów, marszów Nordic Walking a zimą do narciarstwa biegowego. Zachęcamy do przyjazdu i skorzystania z tej ciekawej trasy. Nawiguj

Czym jest nordic walking?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

