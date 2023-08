Kąpieliska w Hrubieszowie i okolicy - czynne 14.08. Gdzie dziś warto się wybrać?

Na kąpielisku Kąpielisko: "Dubienka" panują następujące warunki:

data ostatniego pomiaru: 13.08.2023

temperatura powietrza: 25°C

temperatura wody: 21°C

prędkość wiatru: 1 m/s

flaga: Biała

Kąpielisko: Zalew Miejski w Zamościu

Adres kąpieliska: Zamość, Męczenników Rotundy

Akwen kąpieliska: Rzeka Topornica

Długość linii brzegowej kąpieliska: 80m

Sezon kąpielowy: 23/06/2023 - 3/09/2023

Godziny otwarcia kąpieliska: 10:00 - 18:00

Ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli

Data badania kąpieliska: 9.08.2023

Na terenie kąpieliska Kąpielisko: Zalew Miejski w Zamościu znajduje się:

Wyznaczona strefa w wodzie

Punkt czerpania wody

Dostępne dla osób niepełnosprawnych

Kosze na śmieci

Toaleta

Natryski

Przebieralnie

Maszt z flagą WOPR

Ratownik

Miejsce do kąpieli dla dzieci

Zakaz wprowadzania zwierząt domowych

Do wglądu regulamin kąpieliska

Tablica informacyjna

Na kąpielisku Kąpielisko: Zalew Miejski w Zamościu panują następujące warunki:

data ostatniego pomiaru: 11.08.2023

temperatura powietrza: 29°C

temperatura wody: 23°C

prędkość wiatru: 10 m/s

flaga: Biała

Czym są kąpieliska?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Kąpielisko to świetny wybór na spędzenie czasu w upalne dni. Na miejscu przydadzą się: koc, ręcznik, czapka lub kapelusz, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem, woda oraz inne napoje. Gdy znudzi Cię moczenie się w wodzie lub opalanie warto złapać za książkę lub słuchawki. Jeśli lubisz aktywnie spędzać czas zabierz ze sobą piłkę lub rakietki do badmintona.