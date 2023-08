Kąpieliska w Hrubieszowie i okolicy - czynne 17.08. Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu

Kąpieliska otwarte w Hrubieszowie. Gdzie można popływać w Hrubieszowie i w okolicy?

Kąpielisko: Zalew Miejski w Zamościu

Zwróć uwagę, że nie każde miejsce, gdzie się pływa, jest kąpieliskiem. Oficjalne kąpieliska są miejscami bezpiecznymi. Próbki wody są regularnie pobierane do badań, natomiast nad bezpieczeństwem na miejscu czuwają ratownicy. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Hrubieszowie.

Adres kąpieliska: Zamość, Męczenników Rotundy

Akwen kąpieliska: Rzeka Topornica

Długość linii brzegowej kąpieliska: 80m

Sezon kąpielowy: 23/06/2023 - 3/09/2023

Godziny otwarcia kąpieliska: 10:00 - 18:00

Ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli

Data badania kąpieliska: 9.08.2023

Na terenie kąpieliska Kąpielisko: Zalew Miejski w Zamościu znajduje się:

Wyznaczona strefa w wodzie

Punkt czerpania wody

Dostępne dla osób niepełnosprawnych

Kosze na śmieci

Toaleta

Natryski

Przebieralnie

Maszt z flagą WOPR

Ratownik

Miejsce do kąpieli dla dzieci

Zakaz wprowadzania zwierząt domowych

Do wglądu regulamin kąpieliska

Tablica informacyjna

Na kąpielisku Kąpielisko: Zalew Miejski w Zamościu panują następujące warunki:

data ostatniego pomiaru: 17.08.2023

temperatura powietrza: 24°C

temperatura wody: 31°C

prędkość wiatru: 15 m/s

flaga: Biała

Czym są kąpieliska?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Kąpielisko to świetny wybór na spędzenie czasu w upalne dni. Na miejscu przydadzą się: koc, ręcznik, czapka lub kapelusz, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem, woda oraz inne napoje. Gdy znudzi Cię moczenie się w wodzie lub opalanie warto złapać za książkę lub słuchawki. Jeśli lubisz aktywnie spędzać czas zabierz ze sobą piłkę lub rakietki do badmintona.