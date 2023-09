Lodziarnie w Hrubieszowie. Zobacz miejsca, które kuszą smakiem

Gdzie możesz zjeść lody w Hrubieszowie?

Jakie lody oferują lodziarnie w Hrubieszowie?

Różnią się od pozostałych tym, że nie posiadają w swoim składzie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. To najczęściej sorbety lub lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i na pewno bardzo zdrowe.

Kaloryczność

Kiedy sięgamy po lody, zastanawiamy się na pewno czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Możemy więc bez obaw delektować się nimi podczas upałów.