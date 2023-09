Lokale wyborcze w gm. Hrubieszowie. Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych

adres: Szpikołosy 34, 22-500 Szpikołosy numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Stefankowice 26, 22-500 Stefankowice numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Mieniany 50, 22-500 Mieniany numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Kozodawy 83, 22-500 Kozodawy numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Husynne 118, 22-500 Husynne numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Kułakowice Trzecie 38, 22-500 Kułakowice Trzecie numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Gródek 39, 22-500 Gródek numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Dziekanów 66, 22-500 Dziekanów numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Czerniczyn 125, 22-500 Czerniczyn numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Cichobórz 81, 22-500 Cichobórz numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Brodzica 45, 22-500 Brodzica numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Teptiuków 55, 22-500 Teptiuków numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Obrowiec 44, 22-500 Obrowiec numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Nowosiółki 42, 22-500 Nowosiółki numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Moroczyn 87, 22-500 Moroczyn numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Moniatycze 81, 22-500 Moniatycze numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Masłomęcz 99, 22-500 Masłomęcz numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Ślipcze 26A, 22-500 Ślipcze numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

adres: Ubrodowice 46, 22-500 Ubrodowice numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Wybory - kiedy i w jakich godzinach będzie można głosować?

Zgodnie z polskim prawem wybory parlamentarne odbywają się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, które nazywane są lokalami wyborczymi. Są to placówki, w których istnieje możliwość stworzenia lokalu wyborczego według określonych w polskim prawie wytycznym. Muszą one spełniać konkretne kryteria, m.in. takie jak: dojazd, bezpieczeństwo, ogrzewanie, wyposażenie, dostęp do internetu i telefonu.

Warto również podkreślić, że w każdej gminie co najmniej połowa lokali obwodowych komisji wyborczych musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Głosowanie w każdym lokalu wyborczym odbywa się od godz. 7:00 do godz. 21:00.