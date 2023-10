Październik 2023 w Hrubieszowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń września 2023

W większości powiatów mamy już za sobą dożynki. Czas dożynek w symboliczny sposób kończy czas żniw, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych. Święto to jest podziękowaniem za udane zbiory, a także intencją o urodzaj w przyszłych latach. Skąd się wziął zwyczaj tworzenia wieńców dożynkowych? Dożynkowy wieniec to symbol udanych plonów. Jak powstaje dożynkowy wieniec?

Sprawdź, kto kandyduje w wyborach 2023. Kandydaci do Sejmu z okręgu numer 7 i do Senatu z okręgów numer 17, 18, 19 zostali przedstawieni przez Państwową Komisję Wyborczą. Kto pojawił się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej znajdziesz więcej szczegółów.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Hrubieszowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przeszła metamorfozę, stosując się do kilku prostych zasad żywienia. Kiki Nelson wraz z mężem wdrożyła dietę, którą teraz chętnie naśladują setki internautów i czytelników jej książki. Poprzez media społecznościowe doradza jak jeść, by schudnąć oraz pokonać impas, gdy waga stoi w miejscu. Proponuje również przepisy na wegańskie, proste i pyszne potrawy. Zobacz, jakie metody stosuje.

Sztuczna inteligencja pokazała aktorską obsadę Warcraft: The Frozen Throne na podstawie pomysłu użytkownika serwisu Reddita. Grafiki wyszły znakomicie, w tym Henry Cavill jako Arthas, ale to nie wszystko. Kogo jeszcze „obsadzono” w produkcji i jak prezentują się słynni aktorzy w niecodziennym wydaniu? Sprawdź koniecznie.

Paznokcie na jesień 2023 to kontynuacja tego, co było modne wiosną i latem, czyli minimalistyczne i delikatne pazurki, które wizualnie zbliżone są do wyglądu naturalnej płytki. Jednak żadne paznokcie nie będą dobrze się prezentować bez odpowiedniego manicure! A to gwarantuje technika, która przyszła do Europy wraz ze stylistkami zza naszej wschodniej granicy.