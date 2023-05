Prasówka 14.05.2023 z całego tygodnia w Hrubieszowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Hrubieszów, 14.05.2023. 7.05 - 13.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Przeczytaj, gdzie zjesz najsmaczniejsze lody w Hrubieszowie. Okres letni z pewnością nie może się bez nich obejść. Trudno wyobrazić sobie gorący, słoneczny dzień bez orzeźwiającego przysmaku, jakim są. Zajrzyj na chwilę do przeszłości, by sprawdzić gdzie były ich początki. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Hrubieszowie.

Matura z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym już za nami. Teraz przed maturzystami pozostały egzaminy na poziomie rozszerzonym. Z czego najbardziej śmieją się maturzyści? Przygotowaliśmy przegląd memów maturalnych.