Prasówka 16.04.2023 z całego tygodnia w Hrubieszowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Grill (i wszystko, co się z nim wiąże) prawdopodobnie jest jednym z powodów, które pomagają Polakom przetrwać długi sezon jesienno-zimowy. Wyczekiwane z utęsknieniem pierwsze wiosenne promienie słońca sprawiają, że zaczynamy się rozglądać za grillem i planować menu. Kiełbasa, karkówka, papryka, cukinia… Ale czy wszyscy powinniśmy jeść dania z grilla? Sprawdź, kto nie powinien unikać tego typu potraw.

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD 10.3 4GB/64GB LTE Szary ZA5V0311PL Tablet LENOVO

lenovo tab m8 (2. generacji) to niewielki tablet, …

lenovo tab m10 fhd plus wyróżnia się w tłumie całk…

Tab M10 Plus FHD ZA5V0287PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5V0291PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0234PL Tablet LENOVO

Zapowiadany strajk stacji kontroli pojazdów to dobry moment, aby sprawdzić czy brak przeglądu zagraża odszkodowaniom z OC i autocasco (AC).

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Hrubieszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Akademia Zamojska podpisała porozumienie o współpracy z Łuckim Narodowym Uniwersytetem Technicznym. Teraz obie uczelnie planują realizować wspólne projekty informacyjne i edukacyjne oraz m.in. konferencje, seminaria i prace badawcze. W planach jest także wymiana pracowników naukowo-dydaktycznych oraz wspólne publikacje naukowe.

Wiosna to czas kiedy przyroda budzi się do życia. Zwierzęta poszukują partnerów, gody rozpoczynają się także wśród głuszców. Fotopułapka umieszczona w Lasach Janowskich zarejestrowała ptasie zaloty.

W sumie straty oszacowano na ok. 1,5 mln zł. Zboże ukraińskie (określane jako techniczne, czyli przeznaczone na pellet czy do spalenia) sprzedano trzem dużym zakładom młynarskim jako polskie. Miały to zrobić firmy z Zamojszczyzny.