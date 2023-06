Prasówka Hrubieszów 16.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Hrubieszowie nie minęło Cię nic ważnego

O planowanych remontach zamojskiego stadionu ostatnio pisaliśmy. W projekcie jest przebudowa całej areny sportowej. Pojawi się też nowe boisko i część lekkoatletyczna. Zmodernizowane będą również m.in. trybuny, powstanie wieża sędziowska, zaplecze itd. Na stadionie trwają prace rozbiórkowe. Dotychczasowa arena przechodzi zatem do historii. A było to przecież ważne miejsce dla mieszkańców.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego z cefadroksylem. To antybiotyk stosowany w leczeniu bakteryjnych zakażeń oddechowych, jak zapalenie gardła i migdałków, a także dróg moczowych czy skóry. Podajemy, której serii leku Duracef nie należy przyjmować, by uniknąć możliwych powikłań.

Wakacje już zaraz! Wielu z nas już zaplanowało swój urlop za granicą lub właśnie rozgląda się za jak najkorzystniejszymi opcjami. Wyniki badań przeprowadzonych przez agencję Stem/Mark na zlecenie Kiwi.com wskazują, że mimo wysokich cen i inflacji, Polacy nie zamierzają zrezygnować z podróżowania. Ponad 53% deklaruje, że w tym roku ma zamiar udać się w przynajmniej jedno miejsce za granicą, którego do tej pory nie mieli okazji zobaczyć, a niemal co czwarty ankietowany (24,8%) wyruszy w podróż mniej utartymi szlakami, z dala od tłumów turystów. Na liście TOP 5 najczęściej wybieranych przez polskich użytkowników destynacji znalazły się Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Grecja i Francja. Większość z nas na urlop wyruszy z Warszawy, Katowic oraz Krakowa, a najpopularniejsze miasta, do których się udamy to Londyn, Rzym, Mediolan i Paryż. W tym roku średnia cena za lot w trakcie sezonu wakacyjnego, wedle analizy Kiwi.com, wynosi 127 EURO - dla porównania w minionym roku było to 107 EURO.