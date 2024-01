Prasówka Hrubieszów 23.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Hrubieszowie nie minęło Cię nic ważnego

Od kilku dni Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie może pochwalić się obecnością w rzeczywistości kultowej gry Minecraft. Stało się to za sprawą Igora Bryndy, ucznia klasy IIT technikum zawodowego, które w rankingu Perspektywy 2024 zajęło drugie miejsce w województwie.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu. To doskonała okazja dla ambitnych pasjonatów nauki, którzy pragną rozwijać się w dynamicznym środowisku akademickim. Przedstawiamy harmonogram rekrutacji i dokumenty niezbędne, by wziąć udział w naborze.