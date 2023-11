Prasówka Hrubieszów 8.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Hrubieszowie nie minęło Cię nic ważnego

Autodrom Biłgoraj jest jedynym torem wyścigowym po wschodniej stronie Wisły. Jak zapewniają władze powiatu biłgorajskiego, po jego rewitalizacji będzie on również najnowocześniejszym torem w Polsce. Właśnie ruszył pierwszy etap zaplanowanych robót. Koszt owego etapu „rewitalizacji” Autodromu Biłgoraj to prawie 31 mln zł z czego 15 mln to rządowe dofinansowanie (reszta to wkład własny).