Prasówka tygodniowa z 26.03.2023 w Hrubieszowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Hrubieszów, 26.03.2023. 19.03 - 25.03.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Chełm. To będzie charytatywny turniej piłki siatkowej. Mundurowi zagrają, by pomóc koledze, któremu spłonął dom. Przyjdź, wesprzyj, kibicuj Chełmscy policjanci, Stowarzyszenie „Przytulisko”, policyjnych związków zawodowych i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie organizują Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej Służb Mundurowych, który rozegrany zostanie 26 marca w Hali MOSIR w Chełmie. Szczytnym celem turnieju jest zbiórka pieniędzy dla policjanta, którego dorobek życia spłonął w pożarze domu. 📢 To najgorsze dodatki do żurku. Od nich możesz się rozchorować. Unikaj ich, a zupa będzie zdrowsza. Czego nie dodawać do żurku na Wielkanoc? Żurek to podstawowe danie na wielkanocnym stole. Do tej tradycyjnej zupy dodaje się zakwas, jajka i białą kiełbasę. Jednak nie wszystkie dodatki wzbogacą jej smak, a niektóre mogą nawet zaszkodzić naszemu zdrowiu. Sprawdź, jakie są najgorsze dodatki do żurku wielkanocnego i lepiej ich unikaj.

📢 Najmodniejsze wnętrza na wiosnę. Jak odmienić wygląd mieszkania? Gdy tylko przychodzi wiosna, czujemy, że chcemy coś zmienić. Często na pierwszy ogień idzie mieszkanie, w którym z powodu pogody sprzedaliśmy w ostatnich miesiącach sporo czasu. Warto zastanowić się, jakie wiosenne dekoracje pomogą nam w kilka chwil odmienić wnętrze i nadać mu świeżości.

Tygodniowa prasówka 26.03.2023: 19.03-25.03.2023 Hrubieszów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Hrubieszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Chełmska PANS oblężona przez uczniów podczas Dni Otwartych. Zobacz zdjęcia Kilkuset uczniów z Chełma i regionu odwiedziło mury Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie podczas trwających Dni Otwartych, które rozpoczęły się 22 marca i trwać będą do 24 marca.

📢 Usiłował przemycić okazałe bryły bursztynu warte pół mln złotych. Wpadł na granicy w Zosinie (ZDJĘCIA) Celnicy na granicy w Zosinie, pow. hrubieszowski, udaremnili przemyt 37 kg nieobrobionego bursztynu. Bursztyn usiłował przewieźć przez granicę w Zosinie obywatel Ukrainy. Jego rynkową wartość oszacowano na blisko pół mln złotych. 📢 Równo jak po stole. Powiat hrubieszowski zakończył inwestycje drogowe za 1,3 mln zł Na pewno to wiele zmieni dla mieszkańców tej części Zamojszczyzny. Powiat hrubieszowski informuje o zakończonych inwestycjach drogowych. Tym razem prace zostały wykonane w gminie Uchanie. Odnowiono około 1-kilometrowy odcinek ulicy w Aurelinie i Bokini oraz kolejny odcinek w miejscowości Putnowice. W sumie to dwa kilometry dróg. Znajdują się one na trasie z Raciborowic do Uchań.

📢 Przywiązał psa do gałęzi i pozostawił na pewną śmierć. Policja poszukuje nieodpowiedzialnego właściciela Hrubieszowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o psie znajdującym się częściowo w wodzie przywiązanym do drzewa. Zwierzę zostało uratowane i przewiezione do weterynarza. Teraz funkcjonariusze poszukują osoby, która to zrobiła.

📢 Wypadek w Woli Osowińskiej. Ciężarówka zderzyła się z busem, dwie osoby w szpitalu W poniedziałkowy (20 marca) poranek w miejscowości Wola Osowińska na skrzyżowaniu ulicy Górnej i Parkowej doszło do zderzenia samochodu ciężarowego i busa. Obrażeń ciała doznały dwie osoby, które zostały przewiezione do szpitala. 📢 W krainie bańki mydlanej, czyli niezwykła podróż dla małych i dużych Bąbelel i Mydlaneczka oraz Mistrz Bulbulas? Znacie tych bohaterów? Jeśli nie - to poznacie, jeśli tak - to będziecie mieli okazję zobaczyć ich ponownie. Spektakl „Tajemnica Bańki Szczęścia” ponownie odwiedzi nasze województwo, a bańki mydlane zawładną Lubelszczyzną. 📢 W Akademii Zamojskiej gromadzą relacje i wspomnienia na temat losów Dzieci Zamojszczyzny To ważna inicjatywa. Akademia Zamojska rozpoczyna projekt „Dzieci Zamojszczyzny: portret pokolenia”. Przedsięwzięcie ma na celu zachowanie dla kolejnych pokoleń świadectw dzieci z terenu Zamojszczyzny, które były wysiedlane (wraz z rodzinami) z domów, więzione w obozach przejściowych i koncentracyjnych oraz m.in. germanizowane podczas II wojny światowej.

📢 48-latek zagryziony na śmierć przez owczarki belgijskie. Właściciel psów w środę stanie przed sądem w Lubartowie W najbliższą środę (22 marca) przed Sądem Rejonowym w Lubartowie ruszy proces 62-letniego Jerzego B. oskarżonego o narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia. Chodzi o sprawę śmiertelnego pogryzienia 48-latka przez owczarki belgijskie, do którego doszło pod koniec lipca ubiegłego roku. Właścicielowi psów grozi do trzech lat więzienia.

📢 5 km od Lublina, 2 autobusy dziennie i pobudka o piątej rano. Jak wykluczenie transportowe potrafi uprzykrzyć życie Mieszkają od kilku do kilkudziesięciu kilometrów od granicy miasta, a na dojazd do pracy czy szkoły marnują w skali miesiąca astronomiczne ilości czasu. Zjawisko wykluczenia transportowego dotyka w Polsce tysięcy osób i realnie wpływa na ich życie.

