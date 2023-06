Prasówka z całego tygodnia 25.06.2023 w Hrubieszowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Hrubieszów, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sumie 18 prac. 12 płócien i 6 rysunków trafiło do Muzeum Narodowego w Lublinie aż z Meksyku. W piątek (23 czerwca) obył się uroczysty wernisaż wystawy, natomiast od soboty jest dostępna dla wszystkich mieszkańców Lublina i turystów.

Retinol to lider wśród składników przeciwzmarszczkowych. Nie bez powodu od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, jednak skuteczność to nie wszystko. Eksperci UE mają wątpliwości co do jego bezpieczeństwa, a wynikiem jego nowej oceny jest projekt nowych przepisów dotyczących jego stosowania. To zła wiadomość dla urodomaniaczek, które wkrótce będą musiały pożegnać się z pewnymi produktami do pielęgnacji twarzy. Zobacz, na czym polega poszerzenie zakresu zakazów odnośnie retinolu i z czego wynikają obawy.