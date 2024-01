Prasówka z całego tygodnia 28.01.2024 w Hrubieszowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

To ważne uroczystości. Środowisko Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Hrubieszowie oraz Miasto Hrubieszów organizują obchody 80 rocznicy założenia tej wielkiej i ważnej jednostki (w chwili mobilizacji w ramach akcji „Burza” WDP AK liczyła według różnych danych od 6 do 7 tys. żołnierzy).

W sobotę (20 stycznia) maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oficjalnie rozpoczęli odliczanie do matury. Wspólna zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie, jak wyglądała studniówka V LO!

Sobotni wieczór dla maturzystów z lubelskiego "Biskupiaka" był wyjątkowy. XXI LO bawiło się w Hotelu Focus Premium do białego rana. Życzymy powodzenia na egzaminie dojrzałości i zapraszamy do obejrzenia naszej galerii.

W woj. lubelskim od 29 stycznia do 11 lutego będą ferie zimowe. Jeżeli jeszcze nie masz planów na ten czas, to mamy rozwiązanie! Jest nim jednodniowa wycieczka do miejsca, gdzie trasę z Lublina pokonasz w godzinę. To idealny pomysł na podróż poza miasto, jeżeli nie możesz pozwolić sobie na urlop.