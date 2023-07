Prasówka z czerwca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Dowiedz się gdzie możesz się wybrać na pizzę w Hrubieszowie. Jest to niewątpliwie przysmak lubiany na całym świecie. Prawdopodobnie każdy miał okazję spróbować jej choć raz w życiu, a wielu zostało jej fanami na zawsze. Sprawdź, jakie rodzaje oferują pizzerie w Hrubieszowie. Zerknij do katalogu firm i wybierz swoją ulubioną.

Prasówka lipiec Hrubieszów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Hrubieszowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Retinol to lider wśród składników przeciwzmarszczkowych. Nie bez powodu od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, jednak skuteczność to nie wszystko. Eksperci UE mają wątpliwości co do jego bezpieczeństwa, a wynikiem jego nowej oceny jest projekt nowych przepisów dotyczących jego stosowania. To zła wiadomość dla urodomaniaczek, które wkrótce będą musiały pożegnać się z pewnymi produktami do pielęgnacji twarzy. Zobacz, na czym polega poszerzenie zakresu zakazów odnośnie retinolu i z czego wynikają obawy.