Prasówka z Hrubieszowa 25.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.07, w Hrubieszowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ do ortopedy w Hrubieszowie. Ile czeka się na wizytę? Dane na 25.07.2023”?

Prasówka Hrubieszów 25.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ do ortopedy w Hrubieszowie. Ile czeka się na wizytę? Dane na 25.07.2023 Zwykle na wizytę u specjalisty trzeba sporo czekać. Jak długo trzeba czekać na termin do ortopedy w Hrubieszowie? Sprawdź naszą listę, by dowiedzieć się, gdzie na wizytę do lekarza w Hrubieszowie czeka się najkrócej. Dane przedstawione w artykule pochodzą z NFZ. Nie czekaj na wizytę do ortopedy dłużej niż to konieczne.

📢 Wyjątkowa, ciekawa pamiątka z pobytu we Włodawie nad Bugiem Władze Włodawy starają się w różny sposób przyciągnąć do siebie turystów, wykorzystując atuty swojego miasta. Teraz zachęca wszystkich, którzy odwiedzą to klimatyczne miasteczko nad Bugiem, do nabycia wyjątkowej, nietuzinkowej pamiątki.

📢 Leki na sen niebezpieczne dla seniorów. Przed benzodiazepinami ostrzega psychiatra prof. Wichniak. Stosowanie może być tragiczne w skutkach Leki nasenne zażywa co najmniej co 10. senior, jednak w tej grupie wiekowej bywają szczególnie niebezpieczne. Dotyczy to szczególnie benzodiazepin, które u starszych osób działają dłużej i częściej wywołują efekty uboczne. Stosowanie ich może mieć tragiczny finał, zwłaszcza, że uzależniają już po 2-4 tygodniach. Procedura ich odstawiania trwa natomiast nawet pół roku. Jak ostrzega prof. Adam Wichniak z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, to wcale nie jest skuteczna metoda leczenia przewlekłych problemów ze snem.

Prasówka 25.07 Hrubieszów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Hrubieszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Chrobry zmierzył się z Mądrym. Nad Bugiem odbyła się rekonstrukcja bitwy sprzed tysiąca lat Przed tysiącem lat polskie wojska Bolesława Chrobrego wyruszyły na króla Ruskiego Jarosława Mądrego, a ten drugi wraz z wojskiem wyruszył na Polskę. Dzięki inscenizacji mogliśmy przeżyć lekcję historii na żywo i przenieść się w czasie.

