Prasówka z Hrubieszowa 25.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość organizuje wykład otwarty dra hab. Tomasza Panfila pt. "Polska i Jej wartości w zmiennym świecie 1939-2023". Odbędzie się w ramach szerszego projektu pod nazwą "Promocja Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. ppłk. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu".

Zamojski Dom Kultury zaprasza mieszkańców do wspólnego kolędowania na Rynku Wielkim. Odbędzie się 16 grudnia (w godz. 14-17) oraz 17 grudnia (w godz. 15-18). Wcześniej trzeba się jednak zgłosić do organizatorów. Będzie to możliwe do 8 grudnia.