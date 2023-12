Prasówka z listopada 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Hrubieszowie? Bądź na bieżąco

Całowanie to bardzo przyjemna forma wyrażania uczuć i tworzenia głębokiej więzi między dwoma osobami. Całujemy nasze dzieci, rodziców i partnerów. Jednak niektóre pocałunki mogą mieć przykre konsekwencje. Niewinny całus może przyczynić się do zakażenia groźną chorobą. Czy całowanie może być szkodliwe? Tymi chorobami możesz zarazić się przez pocałunek.

Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu hrubieszowskiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

Dwie kobiety i 6-letnie dziecko zginęli w wypadku busa, do którego doszło w miejscowości Wereszyn w gminie Mircze (powiat hrubieszowski). Prawdopodobną przyczyną było zaśnięcie kierowcy. Pojazdem podróżowali obywatele Ukrainy. Jak poinformowała PAP, droga wojewódzka nr 844 w tym miejscu jest całkowicie zablokowana.

Finał konkursu Polska Miss i Polska Miss Nastolatek coraz bliżej. Poznajcie kandydatki, które już 24-25 listopada powalczą o koronę i tytuł Miss. Zobaczcie ich wyjątkowe zdjęcia. Macie swoje faworytki?

Zima przyszła z dnia na dzień, uderzyła wielogodzinną śnieżycą i wygląda na to, że wyprosiła jesień. Nawet jeśli na razie nie zostanie jeszcze z nami na dobre, przywitała mieszkańców województwa lubelskiego przepięknymi widokami. Zobacz świat okryty białym puchem w obiektywie naszych Czytelników i Czytelniczek!

Agencja Mienia Wojskowego po raz kolejny wyprzedaje sprzęt. Tym razem do kupienia są m.in. przyczepy, samochody, kuchnia polowa, sprzęt sportowy i wiele innych!. Zobacz, co należy zrobić, by móc kupić sprzęt z demobilu.