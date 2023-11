Prasówka z października 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Hrubieszowie? Bądź na bieżąco

To 534 taka restauracja w kraju, a 19 w województwie lubelskim. Powstała przy ul. Łany 15 w Hrubieszowie. W nowej restauracji McDonald’s zatrudnienie znalazło 55 osób. To także z tego względu ważne wydarzenie dla miasta. Nic dziwnego, że w otwarciu (odbyło się 26 października) uczestniczyła Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa.

Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

Szukasz domu w atrakcyjnej cenie? Komornicy licytują te nieruchomości w województwie lubelskim. Zobacz aktualne ogłoszenia licytacji w naszym regionie.

Lordsy damskie, loafersy i mokasyny to buty, które są podobne, a jednak różne. Łączy je to, że wywodzą się od męskiego obuwia. Dzisiaj zagościły do kobiecej mody i świetnie wyglądają na damskiej stopie. Zobacz, czym się one od siebie różnią i do czego je nosić. Na jeden z modeli zdecydowała się m.in. Agata Młynarska.