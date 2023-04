Przedszkola w Hrubieszowie w roku szkolnym 2023/2024. Sprawdź, gdzie się znajdują

Przedszkola prywatne w Hrubieszowie działają według przepisów, które zapisano w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które uczęszczały do danego przedszkola już wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz uzyskać na stronie internetowej albo bezpośrednio w sekretariacie.

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli trwają zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku, na przełomie lutego i marca. Decyduje o tym dana placówka. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różne zasady rekrutacji. W tych pierwszych ustalane są odgórnie i znajdują się w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady samodzielnie i w każdym z nich mogą być odmienne.

Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma 3 lata. Niekiedy możliwe jest, że ma ukończone zaledwie 2,5 roku, decyzję w tej sprawie może podjąć bezpośrednio placówka.

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w przedszkolach publicznych w Hrubieszowie znajdziesz na ich stronach internetowych, a także na stronach urzędu miasta. Kryteria w procesie rekrutacyjnym to między innymi wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, czy też objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Hrubieszowie?

Nauka w przedszkolu jest niezwykle ważna w rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, dziecko będąc w przedszkolu poznaje tajniki funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.