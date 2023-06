Przegląd prasy 27.06.2023 Hrubieszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Hrubieszowa

Krem SPF jest podstawą w ogólnie zalecanych metodach ochrony skóry przed poparzeniem słonecznym i rakiem. Okazuje się jednak, że dostępne na rynku kosmetyki z filtrem UV mogą być groźne dla zdrowia, dlatego zgodnie z rozporządzeniem UE od lipca 2023 r. znikną ze sklepowych półek lub będą sprzedawane tylko do końca roku. Wyjaśniamy, czego dotyczą zakazy, na czym polega ich szkodliwość i jakie kosmetyki przeciwsłoneczne znikną wkrótce ze sklepowych półek.

Jakub Rzeźniczak mieszka zaledwie 100 kilometrów od Warszawy. Jego nowoczesny apartament robi na internautach ogromne wrażenie. Koniecznie zajrzyj do domu Jakuba Rzeźniczaka i jego żony Pauliny Rzeźniczak. Zobacz, jakie wnętrza podobają się popularnemu piłkarzowi i kontrowersyjnemu celebrycie, o którym regularnie piszą portale plotkarskie.

Chodzisz późno spać, a rano próbujesz dobudzić się kolejną kawą, bo znów się nie wyspałeś? Lepiej zadbaj o zdrowy sen i nie zatruwaj swojego mózgu. Sen regeneruje organizm, ale też oczyszcza go i chroni przed wieloma chorobami. Bezsenność natomiast grozi nie tylko złym humorem oraz problemami z pamięcią i koncentracją, ale nawet rozwojem alzheimera. Zobacz, co zalecają eksperci, aby zregenerować mózg i polepszyć jakość snu. Wypróbuj te wskazówki.

Te opcje na lato to wręcz konieczność! Są modne i pasują do zdecydowanej większości letnich stylizacji. Urozmaicają, ale nie przytłaczają. Słomkowe dodatki bezapelacyjnie kojarzą się z wakacjami, słońcem i lekkimi, zwiewnymi ubraniami. Przywodzą na myśl wieś i odpoczynek na łonie natury, ale idealnie wpisują się także w miejskie outfity. Na jakie rzeczy w tym sezonie warto się zdecydować i jak je stylizować? Podpowiadamy!

W lipcu w ogrodzie sieje się już tylko niektóre warzywa oraz kwiaty. Jednak co nieco jeszcze można posadzić. Ważne jest przy tym, żeby zwracać uwagę na odmiany warzyw – ogólnie wybieramy te, które są przeznaczone do późnego siewu (polecamy konkretne odmiany). Poza tym trzeba zwrócić uwagę na termin, bo niektóre warzywa wysiewa się na początku lipca, inne dopiero pod koniec miesiąca. W tym miesiącu siejemy także kwiaty dwuletnie, które zakwitną w następnym sezonie. Podpowiadamy, jakie warzywa i kwiaty posiać w lipcu.

Pokolenie Z, czyli ludzie dorastający w dobie technologii cyfrowej i mediów społecznościowych nie przywiązują wagi do porządków. Tak uważa wiele osób, które oceniają współczesną młodzież i młodych dorosłych, jako ludzi leniwych, pozbawionych ambicji, roszczeniowych i zanurzonych w wirtualnej rzeczywistości. Nic bardziej mylnego. Wg najnowszych badania SW Research na zlecenie cleangang, aż 61% przedstawicieli tej generacji deklaruje, że ich mieszkanie jest czyste lub idealnie czyste. Zobacz, czym jeszcze zaskakują nas „zetki”.

Letnie miesiące to doskonały czas na spędzanie czasu na świeżym powietrzu. W Warszawie, sala kinowa przenosi się na zewnątrz, tworząc wyjątkową okazję do oglądania filmów pod chmurką. Już od 27 czerwca odbędą się plenerowe pokazy filmowe, które pozwolą mieszkańcom i turystom cieszyć się kinem w niezwykłej atmosferze letnich wieczorów.

Sztuczna inteligencja wdarła się do codzienności milionów ludzi na świecie całkiem niespodziewanie. ChatGPT stał się towarzyszem wielu osób i pomaga im w ich codziennej pracy. Część ludzi jednak wciąż obawia się rewolucji, jaką niesie za sobą rozwój SI. Eksperci również mają podzielone zdania, a część z nich bije na alarm. Co powinieneś wiedzieć o ChatGPT? Zobacz zdanie eksperta.

Szczaw rośnie w Polsce dziko, ale można go też uprawiać w ogrodzie. Dostarczy listków o charakterystycznym, kwaśnym smaku, które można wykorzystać m.in. do zupy. Radzimy, jak uprawiać szczaw w ogrodzie i na co zwrócić uwagę, korzystając z niego.