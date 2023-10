Przegląd prasy 4.10.2023 Hrubieszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Hrubieszowa

Prasówka Hrubieszów 4.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Gumy oporowe to skuteczny przyrząd do ćwiczeń siłowych, a przy tym kompaktowy i niedrogi. Mogą nawet zastąpić hantle i maszyny na siłowni, a na pewno urozmaicić niejeden trening. Poznaj zalety zamkniętych taśm oporowych, znanych jako power band i mini band, co rzeźbienia szczupłej sylwetki. Wypróbuj ćwiczenia z taśmami na zgrabną pupę, kształtne uda i mocny brzuch.