Przegląd prasy 7.06.2023 Hrubieszów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Hrubieszowa

Doda to popularna polska wokalistka, którą na Instagramie obserwuje ponad 1,6 miliona internautów. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko bohaterka skandalu w Opolu. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się piosenkarce. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie.

Inwestorzy coraz częściej podejmują decyzję o montażu klimatyzacji w domu jednorodzinnym. Wpływają na to przede wszystkim letnie upały – kiedy żar leje się z nieba dużo łatwiej jest wytrzymać w klimatyzowanych pomieszczeniach. Jeszcze do niedawna była to domena lokali usługowych, sklepów i restauracji – coraz więcej Polaków decyduje się jednak na zakup odpowiedniego sprzętu chłodzącego w miejsce niewystarczających wiatraków. Nic dziwnego: klimatyzatory naprawdę chłodzą, do tego oczyszczają powietrze z alergenów i drobnoustrojów, a nie tylko poruszają je – co dla niektórych może być wystarczające, jednak nie przyniesie prawdziwej ulgi.