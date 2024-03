Przegląd prasy Hrubieszów 25.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Hrubieszowie

18 marca Motor Lublin poinformował, że do dymisji podał się trener Gonçalo Feio, a na stanowisku zastąpił go jego dotychczasowy asystent, 31-letni Mateusz Stolarski (panowie wspólnie rozpoczęli pracę w Motorze we wrześniu 2022 roku). Jak odnalazł się w nowej roli? Zapraszamy do rozmowy.