Przegląd prasy z Hrubieszowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.02.2024

Poza sezonem turystycznym parkingi (zwane buforowymi) w sąsiedztwie zamojskiego Starego Miasta są bezpłatne. Zdecydowali o tym jakiś czas temu miejscowi radni. Kłopot w tym, że obok stoją parkomaty, gdzie sprzedawane są bilety. Nie brakuje też osób, które... je kupują. O tej sprawie mówił na ostatniej sesji zamojskiej RM (obrady odbyły się 29 stycznia) Rafał Zwolak, zamojski radny miejski. I doszło do awantury.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że otyłość, uznana za chorobę przewlekłą, dotyczy ponad 20 proc. ludzi na świecie, a ponad 4,5 mln osób przedwcześnie umiera z jej powodu. Specjaliści uważają, że do 2030 r. na to schorzenie będzie cierpieć miliard ludzi. Dlatego szukają sposobu, jak temu zapobiec. Ich ostatnie odkrycie dowodzi, że usunięcie jednego genu może pomóc w spalaniu tłuszczu i być pierwszym krokiem w zatrzymaniu epidemii otyłości.