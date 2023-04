Przegląd prasy z Hrubieszowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.04.2023

W okolicach Zamościa stacjonują trzy baterie niemieckich Patriotów. Ich siła jest potężna. Są podobno w stanie zniszczyć nadlatujące rakiety oraz pociski w promieniu ponad 70 km. To ważne, bo mają one zabezpieczyć nasz region przed rakietami nadlatującymi zza wschodniej granicy: by nie powtórzyła się tragiczna sytuacja do jakiej doszło w Przewodowie. Pojawiły się jednak sygnały, że strona niemiecka chce patrioty wycofać.