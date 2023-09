Przegląd prasy z sierpnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Hrubieszowie?

Po raz 52. Krasnystaw stał się piwną stolicą Polski. Od piątku na wydarzenie zjechali się piwowarzy oraz amatorzy tego trunku z całej Polski i świata i pozostaną aż do niedzieli.

Rozpoczęła się realizacja projektu karty mieszkańca w Hrubieszowie. Pozwala ona na uzyskanie zniżek w przestrzeni miejskiej. Zaliczają się do nich usługi m.in w nowo otwartej krytej pływalni.

Pod hasłem "Z miłości do Polski" odbył się dzisiaj (6 sierpnia) w Chełmie. W wydarzeniu udział wziął wicepremier i prezes PiS, Jarosław Kaczyński.

W środę rano (16 sierpnia) szef PO, Donald Tusk zapowiedział, że na listach Koalicji Obywatelskiej znajdzie się Agrounia. Jej przedstawiciele pojawią się także na listach w okręgu lubelskim i chełmskim. O miejsce w Sejmie powalczy m. in. Marta Wcisło, Michał Krawczyk, czy Krzysztof Grabczuk. - Nasze listy jednoczą wiele środowisk, są na nich także osoby, które nie zawsze nam sprzyjały – mówi posłanka Marta Wcisło.

Prawo i Sprawiedliwość jest formacją bezpieczeństwa. My nie tylko w słowach, ale w czynach potrafimy to bezpieczeństwo zapewnić - powiedział w Chełmie Jarosław Kaczyński, wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości.

To wielki dzień! W czwartek (3 sierpnia) z Lublina ruszyła 45. piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pątników żegnali stojący na trasie Lublinianie. Do przejścia mają przeszło 320 km, jednak to ich nie przeraża - mają motywację.