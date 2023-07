Przegląd tygodnia z 23.07.2023 w Hrubieszowie. Najważniejsze wydarzenia od 16.07 do 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Hrubieszowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Hrubieszów i okolice. Kąpieliska otwarte 23.07. Gdzie dziś warto się wybrać?”?

Przegląd tygodnia: Hrubieszów, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Hrubieszów i okolice. Kąpieliska otwarte 23.07. Gdzie dziś warto się wybrać? Czynne kąpieliska w Hrubieszowie 23.07.2023 które to? W kraju sezon pływacki na otwartych obiektach trwa od 1 czerwca do 30 września. Zastanawiasz się, czy na Twoim ulubionym kąpielisku można się dzisiaj kąpać?Sprawdź, które obiekty są dziś czynne. Przekonaj się, jaka jest ocena wody na kąpieliskach w Hrubieszowie. Wskazujemy ważne informacje, które dotyczą kąpielisk w Twojej okolicy. Przedstawiamy listę czynnych kąpielisk w Hrubieszowie i okolicy. 📢 "Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy..." Lokalne targowiska i kramiki w województwie lubelskim. Zobacz gdzie i kiedy Żyjemy w czasach, gdzie wszystkie sklepy mamy zamknięte pod jednym dachem w wielkich centrach handlowych. Nawet mieszkańcy mniejszych miejscowości posiadający samochód co najmniej raz w tygodniu wybierają się do miasta na duże zakupy. A mało kto wie o istnieniu tak zwanego święta dyszla. Co to jest i na czym polega?

📢 Te czworonogi trafiły ostatnio do lubelskiego schroniska. Właściciele mają tylko tydzień, żeby je odebrać. Poznajesz któregoś? Nikt z nas nie chce sobie nawet wyobrażać scenariusza, w którym nasz piesek znika z domu i nie możemy go znaleźć. Na szczęście z pomocą przychodzi w takich sytuacjach lubelskie schronisko, gdzie najczęściej takie zguby właśnie trafiają. Właściciele mają wtedy około dwóch tygodni na odebranie zwierzaka, inaczej ten trafia do adopcji. Zobacz zdjęcia psów, które przywieziono tam w ostatnim czasie.

Tygodniowa prasówka 23.07.2023: 16.07-22.07.2023 Hrubieszów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Hrubieszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Chcesz rzucić palenie? Zrób to naturalnie! Skuteczność związku ze złotokapu potwierdzono w badaniach. Podobne są dostępne w Polsce W rzuceniu palenia pomagają środki roślinne, szczególnie pozyskiwane z nasion złotokapu. Naukowcy opracowali właśnie nową wersję związku, który zmniejsza głód nikotynowy i objawy odstawienia papierosów. Pochodna znanej i stosowanej w Polsce cytyzyny okazała się nie tylko skuteczna, ale też bezpieczna, ponieważ nie wywoływała efektów ubocznych częściej niż placebo. Zobacz, jak działają związki ze złotokapu na rzucenie nałogu tytoniowego.

📢 Trzysta lat parafii w Józefowie. Program obchodów będzie bardzo bogaty Józefów ma swoje święto. Miejscowa Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny obchodzi właśnie 300-lecie swojego założenia. Najważniejsza część obchodów odbędzie się w środę (26 lipca). Wtedy zaplanowano wielki, parafialny odpust. W programie także wiele koncertów, pikniki rodzinne i m.in. zawody sportowe. 📢 Pomoc dla WTZ w Rozłopach i Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bródku To ważne i potrzebne inwestycje. W zamojskim Starostwie Powiatowym podpisano umowy na realizację kilku zadań. Dzięki temu będzie możliwa modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach (za 180 tys. zł) oraz zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla miejscowego WTZ (koszt zakupu to ponad 332 tys. zł). 📢 Chrobry znów stoczy wielką bitwę nad Bugiem. Impreza zapowiada się niezwykle ciekawie. Przyciągnie tłumy Inscenizacja wielkiej bitwy wojów dowodzonych przez Bolesława Chrobrego ze zbrojnymi Jarosława Mądrego potrwa trzy dni (21-23 lipca). Odbędzie się w nadbużańskim Czumowie (gm. Hrubieszów). Będą w niej uczestniczyć setki rekonstruktorów z całej Polski. W programie także pokazy, turnieje i m.in. wykłady.

📢 Jatutów będzie bawił się jak nigdy dotąd. Przed nami ludowe spotkania z zaśpiewem i przytupem Na pewno nikt nie będzie się nudzić. Ludowe spotkania z zaśpiewem i przytupem odbędą się w Jatutowie (gm. Zamość) w sobotę (22 lipca). W programie blok sportowo-rekreacyjny dla najmłodszych przygotowany przez miejscowe Stowarzyszenie „Gryf”, gry i zabawy dla dzieci, pokazy wozów bojowych OSP oraz konkurs kulinarny. Będzie można także poszaleć na kilku koncertach. 📢 Połamane drzewa, fruwające gałęzie i uszkodzone samochody. To skutki wczorajszej burzy w Zamościu i powiecie zamojskim Było groźnie. Nad Zamojszczyzną przetoczyła się wczoraj (17 lipca) burza. Wprawdzie np. w Zamościu nie trwała ona długo, ale była bardzo intensywna. Kłopotem był przede wszystkim bardzo silny wiatr. Efektem są połamane drzewa i uszkodzone samochody. Jak zapewniają zamojscy strażacy, nikt nie został jednak poszkodowany.

📢 To była upalna niedziela. Tłumy wypoczywających nad zalewem Żółtańce. Zobacz zdjęcia Miniona niedziela była jednym z najgorętszych dni tego lata. Temperatura sięgała 34.st. C w cieniu. Nic dziwnego, że kto mógł szukał ochłodzenia nad wodą. Tego dnia tłumy mieszkańców Chełma i okolicznych miejscowości oblegały pobliski zalew Żółtańce. 📢 Aby Hrubieszów był ładniejszy, bardziej harmonijny. Ma w tym pomóc Kodeks Reklamowy. To interesujący dokument Poprawa estetyki oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej w Hrubieszowie – to główne cele nowego Kodeksu Reklamowego. To „poradnik dobrych praktyk” oraz zbiór informacji przeznaczony dla właścicieli i najemców lokali, którzy mają lub zamierzają umieścić szyldy sklepowe, tablice i tzw. urządzenia reklamowe na elewacjach budynków w części śródmieścia miasta. 📢 Na trasie z Miączyna do Niewirkowa równo jak po stole. Inwestycja pochłonęła prawie 5 mln zł To ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców powiatu zamojskiego. Właśnie oddano do użytku wyremontowaną drogę z Miączyna do Niewirkowa. Odnowiona ulica ma długość 4,3 km. Inwestycja pochłonęła w sumie prawie 5 mln zł. Była potrzebna z wielu względów. „Przebudowana droga pełni ważną funkcję w układzie komunikacyjnym powiatu z uwagi na bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 74” – czytamy m.in. w komunikacie przygotowanym przez Starostwo Powiatowe w Zamościu.

📢 Przegląd prasy z tygodnia 16.07.2023. Co działo się w Hrubieszowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Hrubieszowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.07 a 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tropiki na Lubelszczyźnie. Przed nami fala upałów”?

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN