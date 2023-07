Rowerem do 67 km od Hrubieszowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 lipca?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Hrubieszowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 67 km od Hrubieszowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Hrubieszowa przygotowaliśmy na weekend.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Susiec nr 2 Do Narola Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,1 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 808 m

Suma zjazdów: 810 m RowerempoRoztoczu poleca trasę mieszkańcom Hrubieszowa DO NAROLA, Trasa nr 2, Gmina Susiec

Długość trasy – 35 km, nawierzchnia: asfalt – 26 km, szuter – 7 km, droga piaszczysta – 2 km. Stopień trudności – trasa średnia. Zalecany typ roweru – górski. Na trasie można zobaczyć: rezerwat Nad Tanwią, młyn w osadzie Młynki, kościoły w Narolu i Lipsku, pałac Łosiów w Narolu, kościół w Łosińcu.

0,0 km – z Suśca wyruszamy szosą w stronę Cieszanowa.

3,0 km – parking w Rebizantach. Stąd można udać się do oddalonych o 1 km „Szumów”, czyli wodospadów w rezerwacie Nad Tanwią. Z parkingu wyruszamy na południe i zaraz za mostem na Tanwi skręcamy w lewo, w asfaltową drogę z boczną ścieżką rowerową do miejscowości Huta Szumy.

6,3 km – Na końcu zabudowań Huty Szumy odbijamy w prawo do lasu, trzymając się żółtych znaków Szlaku Południowego. Pokonujemy trudny dla rowerów, miejscami piaszczysty odcinek drogi długości 2 km. Z czasem pojawia się lepsza, żwirowa droga.

11,0 km – zgodnie z żółtym szlakiem skręcamy w lewo i przez wąski mostek przedostajemy się do osady Młynki. Od Młynków asfaltową drogą jedziemy do centrum Narola.

14,0 km – na rynku w Narolu należy przeciąć ruchliwą drogę relacji Bełżec – Jarosław. Opuszczamy rynek drogą w kierunku Werchraty. Objeżdżamy szosą przez dawne miasto Lipsko (kościół, wały obronne, cmentarz wojenny), następnie wieś Lipie, by obok pałacu Łosiów w Narolu skręcić w prawo, ku Podlesinie.

21,0 km – za przejazdem kolejowym w Podlesinie skręcamy w lewo i jedziemy szlakiem Green Velo przez miejscowość Maziły do Łosińca.

27,0 km – w Łosińcu zwraca uwagę drewniany kościółek (dawna cerkiew) oraz duże źródła Potoku Łosinieckiego (Olszanki). Obok cmentarza wojennego z 1939 r. skręcamy w lewo i przez Wólkę Łosiniecką wydostajemy się na główną szosę, a nią w prawo, do przejazdu kolejowego.

31,2 km – w odległości 500 m za przejazdem skręcamy w lewo do miejscowości Rybnica, pozostawiając przy głównej szosie oznakowania szlaku Green Velo. Po przejechaniu przez wieś odcinka 1,5 km, droga wyprowadzi nas przez Potok Łosiniecki spowrotem na asfaltową szosę ze ścieżką rowerową. Po przejechaniu 1 km skręcamy w prawo i obok MOR Green Velo docieramy do stacji PKP.

35,0 km – stacja PKP Susiec.

Łosiowy Szlak, Trasa Nr 7, Gmina Susiec.

Długość trasy – ok. 37 km, nawierzchnia: asfalt – 14 km, szuter – 4,5 km, droga gruntowa – 17 km, droga piaszczysta – 1,5 km, stopień trudności – trasa trudna. Zalecany typ roweru – górski. Znakowanie: znaki niebieskie rowerowego Szlaku Łosiów. Na trasie można zobaczyć: cmentarz wojskowy z 1939 r., drewnianą cerkiew w Łosińcu, modrzewiowy kościół i cmentarz wojenny w Tomaszowie Lub., stadninę Rogowe Kopce w Rabinówce.

0,0 km – z parku przy stacji PKP Susiec wjeżdżamy wąską drogą do lasu, razem z trzema pieszymi szlakami: czarnym, zielonym i niebieskim. Przecinamy tory kolejowe. Stąd drogą gruntową, odcinkami piaszczystą docieramy do Wólki Łosinieckiej, gdzie pojawia się droga asfaltowa.

4,0 km – w Wólce Łosinieckiej jedziemy na wprost, przez rzekę i wyjeżdżamy na szosę obok cmentarza wojennego z 1939 r. w miejscowości Łosiniec.

6,0 km – w centrum wsi, za drewnianym kościołem (dawną cerkwią) skręcamy w lewo i szeroką, gruntową drogą wspinamy się na wzniesienie. Nawierzchnia jest utwardzona, lecz uwaga bo po deszczu staje się błotnista. Na wzniesieniu stoi krzyż z 2009 r. Z tyłu rozpościera się panorama południowej krawędzi Roztocza.

9,3 km – dojeżdżamy do wsi Pasieki, gdzie skręcamy w prawo, by po 1,5 km jazdy szosą odbić w lewo. Jedziemy wąską gruntową drogą przez atrakcyjny teren wzdłuż parowu, w którym sezonowo pojawia się strumień wody. Niebieski szlak wije się po mieszanym lesie. W obniżeniu na łące znowu pojawia się sezonowa rzeczka. Przejeżdżamy przez nią, po czym wspinamy się na wzniesienie, by zjechać na polanę „Siwa Dolina”. Niestety istniejącej tam karczmy o tej nazwie już nie ma.

16,0 km – z polany czarnym szlakiem możemy udać się do centrum Tomaszowa Lubelskiego, gdzie warto zwiedzić m.in. zabytkowy kościół modrzewiowy z XVIII w., cerkiew oraz Czajnię - zabytkowy drewniany obiekt.

17,5 km – z centrum Tomaszowa Lub. udajemy się bocznymi ulicami na południowy zachód, do Rabinówki. Pod koniec zabudowań skręcamy w lewo, do stadniny Rogowe Kopce. Stąd udajemy się przez pole i las do Podlesiny.

25,3 km – za kościołem w Podlesinie skręcamy w prawo i szutrową drogą wg oznaczeń szlaku Green Velo udajemy się do Maził.

27,6 km – na przejeździe kolejowym w Maziłach odnajdujemy niebieski szlak rowerowy, którym przez tory kierujemy się do lasu. Po 1 km droga, początkowo gruntowa, zmienia się w szutrową.

33,8 km – wyjeżdżamy na asfaltową szosę i skręcamy w lewo. Po 200 m skręcamy znów w lewo, do Rybnicy. Stamtąd przez rzekę powracamy na asfaltową szosę, którą obok stacji MOR Green Velo, docieramy do Suśca.

37 km – stacja PKP Susiec

🚲 Trasa rowerowa: Nad stawy i do Pałacu Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,37 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 152 m

Suma zjazdów: 162 m Trasę dla rowerzystów z Hrubieszowa poleca Stokrotka21

Trasa prowadzi bitą droga do Rudy Różanieckiej. Tam znajduje się kilka stawów hodowlanych. Na kilku z nich za odpłatnością można łowić ryby. Można też kupić rybę złowioną. Dominuje tam bardzo smaczny, bez bez zbędnych zapachów karp. Dalej krętą, asfaltową drogą, obok nieczynnych kamieniołomów i rezerwatu Bukowy Las do Młynków z czynnym, kiedyś wodnym, dzisiaj elektrycznym młynem zbożowym. kręta ścieżka szlaku żółtego doprowadzi nas do Narola. Robimy objazd miasta i boczną drogą dojeżdżamy do Pałacu Łosiów. Kontynuując jazdę przez Narol Wieś, następnie wieś Paary wracamy do Suśca.

🚲 Trasa rowerowa: Narol - Hrebenne - Horyniec - Lubaczów - Narol Stopień trudności: 1.0

Dystans: 125,1 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 169 m

Suma podjazdów: 740 m

Suma zjazdów: 745 m Erytryn poleca trasę rowerzystom z Hrubieszowa

Narol - Wola Wielka - Długi Goraj - Punkt Oporu Mosty Małe - Hrebenne - Siedliska - Werchrata - Horyniec Zdrój - Lubaczów - Cieszanów - Nowe Brusno - Huta Złomy - Narol

