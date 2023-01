Test combo można już wykonać w części przychodni POZ. Badanie wykryje, czy objawy infekcji wywołał koronawirus, wirus grypy czy RSV

Testy combo dostępne w niektórych przychodniach POZ

Na początku roku Minister Zdrowia zapowiedział możliwość wykonywania testów typu „3 w 1” w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. W dniu 5 stycznia br. podpisał rozporządzenie, dzięki któremu tzw. testy combo stały się świadczeniami gwarantowanymi w POZ. Oznacza to, że mogą być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Testy combo pozwalają wskazać, czy mamy do czynienia z zakażeniem grypą, koronawirusem czy wirusem RSV. Zapytany o to, czy pacjenci mogą już realnie skorzystać z takich testów combo, Adam Niedzielski przekazał, że są podmioty, które już testują, oraz takie, które zaczną robić to niebawem – najpewniej w nadchodzącym tygodniu.

