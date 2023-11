Trasy na rower do 67 km od Hrubieszowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 listopada?

Rozważasz wyprawę rowerową w okolicy Hrubieszowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 67 km od Hrubieszowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Hrubieszowa warto wybrać w weekend.

Rowerem w pobliżu Hrubieszowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 67 km od Hrubieszowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 listopada w Hrubieszowie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 26%. W niedzielę 26 listopada w Hrubieszowie ma być -1°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Susiec - Rezerwat nad Tanwią - Szumy - Rezerwat Las Bukowy - Osada Młynki - Narol - Susiec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,83 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podjazdów: 1 739 m

Suma zjazdów: 1 740 m Rowerzystom z Hrubieszowa trasę poleca Adr77 Pierwsze 8 km trasy po wyjechaniu z Suśca wiedzie przez piękny las.

Szlak kilkukrotnie przekracza rzekę Jeleń później Tanew. Na szóstym kilometrze docieramy do Rezerwatu Nad Tanwią, by podziwiać kaskady na rzece.

Po wyjechaniu z lasu kierujemy się asfaltem (bardzo ostry podjazd - 10%) w kierunku Huty Różanieckiej.

Po ok. 8 km. skręcamy w lewo w drogę asfaltową, na której teoretycznie ruch samochodowy jest zakazany.

Jedziemy aż do miejscowości Narol.

Później już praktycznie prosta droga asfaltowa przez Narol-Wieś, Paary, Rybnicę aż do Suśca.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 44 "Przez Puszczę Solską do Narola" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,73 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 371 m

Suma zjazdów: 371 m Trasę rowerową mieszkańcom Hrubieszowa poleca UM_Podkarpackie W większości leśna trasa o zróżnicowanej rzeźbie terenu. Głównymi atrakcjami będą dawne cerkwie, stawy rybne, leśne trakty oraz miasteczko Narol. To w nim proponujemy rozpocząć wycieczkę. Samochód możemy zostawić w centrum, przy rynku. Stąd ruszamy drogą wojewódzką na południe. Skręcamy w ulicę Sportową. Przejeżdżamy obok odrestaurowanej dawnej cerkwi greckokatolickiej, w której urządzono Centrum Koncertowo-Wystawiennicze. Przed nami około 4-kilometrowy odcinek prowadzący drogą gruntową. Tutaj czekają nas dwa podjazdy. Cały czas jedziemy za znakami żółto-niebieskiego szlaku rowerowego. Asfaltem zjeżdżamy do Łówczy. Przed cmentarzem odbijamy w lewo, by zobaczyć położoną nieco na uboczu dawną cerkiew . Dojeżdżamy do drogi głównej i skręcamy w prawo. W Płazowie przecinamy drogę wojewódzką, by obejrzeć kolejną zabytkową świątynię . Kierując się za drogowskazem docieramy do Rudy Różanieckiej, której powstanie, jak sama nazwa wskazuje, związane było z wybudowaniem w XVII w. zakładu metalurgicznego. Dziś miejsce to jest znane z zespołu pałacowo-parkowego, użytkowanego obecnie przez Dom Pomocy Społecznej oraz kompleksu stawów rybnych, będących rajem dla miłośników wędkarstwa. Jadąc lokalną drogą na północ, mijamy dwa atrakcyjne miejsca, w których skosztować można tutejszych rybich przysmaków. Są to: Dębowy Dwór – duży ośrodek z wyspą, przystanią i plażą oraz Cztery Stawy – klimatyczny mały bar z miejscem wypoczynkowym. Za tym drugim, skręcamy w pierwszą drogę asfaltową, w prawo. Przed nami około 10-kilometrowy przejazd przez Puszczę Solską, co ważne – bez ruchu samochodowego. Po drodze czeka nas jeden większy podjazd. Po dojeździe do drogi wojewódzkiej, skręcamy w lewo i kierujemy się w stronę rynku.

ATRAKCJE NA TRASIE: Rynek w Narolu – czworoboczny, z kolumną św. Floriana, ratuszem z lat 1928–1932 i ciekawymi kamienicami wokół. Obok ratusza mieści się kamień dziękczynny wystawiony ku czci Jana III Sobieskiego, który uwolnił prowadzonych przez Tatarów w niewolę mieszkańców miasta. Po przeciwnej stronie drogi usytuowany jest barokowo-klasycystyczny kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z mauzoleum rodu Łosiów – właścicieli miasta. Dawna greckokatolicka cerkiew pw. św. Paraskewy w Łówczy – usytuowana nieopodal głębokiej doliny potoku, w otoczeniu kamiennych krzyży z miejscowego wapienia bruśnieńskiego. Świątynia wzniesiona została w końcu XVIII w. W 1905 r. przeszła gruntowny remont. Po II wojnie światowej została przejęta przez kościół rzymskokatolicki, któremu służy do dziś. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Matki Bożej w Płazowie – murowana, skromna w swej formie, jedna z młodszych cerkwi w regionie, bo zbudowana w 1936 r., w miejscu poprzedniej drewnianej świątyni z początku XVIII w. Od czasów II wojny światowej stoi opuszczona i nieużytkowana. Na przycerkiewnym cmentarzu zachowały się kamienne krzyże – świadectwo miejscowej kamieniarki bruśnieńskiej.

Puszcza Solska – rozległy kompleks leśny na Równinie Biłgorajskiej, ciągnący się w obrębie województw lubelskiego i podkarpackiego aż do granicy z Ukrainą. Dominują w nim lasy sosnowe, częściowo sztucznie nasadzone. Popularne są także jodły oraz porastające torfowiska leszczyny, jałowce, derenie i wrzosowate. Główną rzeką jest Tanew, na której tworzą się malownicze kaskady i progi rzeczne. W okolicach Huty Różanieckiej znajdują się liczne stawy hodowlane. Puszcza słynie z bogactwa zwierząt, grzybów i jagód. O jej dostępności świadczą licznie przecinające ją drogi i trakty leśne, po których prowadzą znakowane szlaki turystyczne.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Krasnobród nr 8 Szlakiem galerii Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,7 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 333 m

Suma zjazdów: 361 m Trasę rowerową mieszkańcom Hrubieszowa poleca RowerempoRoztoczu

Wycieczka rozpoczyna się z placu przy punkcie Informacji Turystycznej. Do kaplicy „Na wodzie” zaprowadzi nas wybrukowana ścieżka rowerowa. Dalej przez miejscowość Majdan Wielki oraz Majdan Mały poruszamy się drogą asfaltową. Bez obaw – nie jest to żadna z głównych dróg. Z miejscowości Majdan Mały trasa wycieczki prowadzi drogą gruntową, w okresie suszy pylistą, po deszczach błotnistą. Bliżej zjazdu do miejscowości Zielone droga jest drogą piaszczystą z kamieniami. Zjazd z drogi utwardzonej (prowadzącej do Łuszczacza) do miejscowości Szur jest drogą piaszczystą. Zalecamy rower to rower MTB lub trekkingowy.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Bełżec nr 4 Poznaj Szumy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 28,14 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 848 m

Suma zjazdów: 850 m RowerempoRoztoczu poleca trasę rowerzystom z Hrubieszowa

Przebieg: Bełżec - Podlesina - Narol - Paary - Huta Szumy - Susiec.

Stopień trudności: średni. Z Suśca można wrócić szynobusem lub Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza przez Łosiniec i Podlesinę (dodatkowo ok. 20 km). 0,0 km - spod dworca PKP udajemy się drogą krajową nr 17 w kierunku głównego skrzyżowania w Bełżcu. Za przejazdem kolejowym po lewej stronie mijamy KAPLICZKĘ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.

1,2 km - na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i podążamy drogą wojewódzką nr 865 (kierunek Jarosław).

2,0 km - po lewej stronie dostrzegamy KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI, 100 metrów dalej, za budynkiem POPÓWKI (przedszkola) stoi CERKIEW GRECKOKATOLICKA PW. ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO. 2,4 km - skręcamy w lewo i drogą gruntową dojeżdżamy do POMNIKA PRZYRODY „.LIPKI” oraz ukrytego wśród drzew POMNIKA ROMÓW I SINTI. Wracamy do drogi wojewódzkiej, krótko kontynuujemy nią przejazd, by po 50 m skręcić w prawo (kierunek Chyże). Obok sklepu odbijamy kolejny raz w prawo, jedziemy drogą z trylinki, by niebawem zobaczyć drogowskaz „jałowiec”. Kierując się nim, dojedziemy do POMNIKA PRZYRODY – JAŁOWCA POSPOLITEGO. Wracamy do drogi asfaltowej i skręcamy w prawo.

4,2 km - osiągamy zabudowania miejscowości Chyże, po lewej stronie pod lasem dostrzegamy murowaną KAPLICZKĘ ŚW. ANTONIEGO. Jadąc asfaltową drogą przez miejscowość, zobaczymy KAPLICĘ NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY NIEPOKALANEGO POCZĘCIA. 7,8 km - w dalszym ciągu jadąc drogą asfaltową, następnie ok. 800 m gruntową, osiągamy Podlesinę. Tu nad źródliskiem znajduje się przyjemne miejsce na odpoczynek. Stąd kierujemy

się w lewo, przecinamy tory kolejowe i jadąc długą, prostą szosa przez las, następnie aleją kasztanową przez pola dojeżdżamy do zespołu pałacowego - dawnej rezydencji Łosiów w Narolu. 12,5 km - skręcamy w prawo i jedziemy asfaltową drogą przez Narol-Wieś. W miejscowości Paary odbijamy w lewo do miejscowości Huta Szumy. 19,7 km - z Huty Szumy podążamy drogą utwardzoną za znakami żółtego szlaku pieszego Południowego. 23,0 km - w Rebizantach przecinamy szosę i jedziemy 900 m polną drogą do rezerwatu przyrody Nad Tanwią.

24,8 km - wracamy do szosy, skręcamy w lewo i jedziemy nią 3 km do Suśca. 27,8 km - Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, mijamy pomnik Kargula i Pawlaka, następnie udajemy się w prawo i dojeżdżamy do stacji PKP w Suścu. Tutaj możemy wsiąść do szynobusu i nim wrócić do Bełżca.

🚲 Trasa rowerowa: GreenVelo - województwo Lubelskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 356,31 km

Czas trwania wyprawy: 122 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 172 m

Suma podjazdów: 814 m

Suma zjazdów: 986 m Lubimyrowery.pl poleca trasę rowerzystom z Hrubieszowa

Zadbaj o rower

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

