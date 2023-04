Trasy na rower do 67 km od Hrubieszowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 kwietnia?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową z Hrubieszowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 67 km od Hrubieszowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Hrubieszowa proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Hrubieszowa We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 67 km od Hrubieszowa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Trasa po Gminie Susiec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58,74 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 299 m

Suma zjazdów: 299 m Stokrotka21 poleca trasę mieszkańcom Hrubieszowa Trasa "Po gminie Susie" ma długość ok. 58,8 km. Przebiega po urozmaiconym terenie tej gminy , wzdłuż dróg, rzek, przez wsie, pola i lasy.

W przeważającej części (ok. 46,2 km) biegnie drogami asfaltowymi. Jednak aby dotrzeć do ciekawych miejsc, zawiera odcinki gruntowe (często piaszczyste z krótkimi odcinkami o podłożu z domieszką gliny o łącznej długości 12,6 km ) pomiędzy następującymi miejscowościami lub miejscami: Kocudza-Maziły - 2,5 km,

Ciotusza Nowa-Łuszczacz przez las - 1,5 km,

Róża-Ciotusza Nowa - 3 km,

Ciotusza Nowa-Majdan Sopocki Pierwszy - 2 km

Nowiny- rezerwat Czartowe Pole przez las i koło rzeki Sopot - 0,6 km,

Padurki Polskie (leżące na trasie Błudek-Borowe Młyny) - piąty kilometr na trasie Borowe Młyny-Susiec - droga częściowo szutrowa a w części gruntowa-piaskowa- łącznie 3 km. Alternatywą tego skrótu jest przejazd pełnego odcinka Błudek-Borowe Młyny-Susiec.

Najbardziej odpowiednim rowerem jest rower Górski. Ze względu na występujące gruntowo-piaszczyste odcinki dróg, oraz różnicę poziomów sięgającą 170 m - trasa jest średnio-trudna.

Wyjeżdżając spod stacji PKP w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara najciekawszymi obiektami lub miejscami na trasie są kolejno:

młyn w Rybnicy Leśnej, rezerwat Nad Tanwią (Szumy), Ośr. Wyp. Strażnica Carska, widok z miejscowości Kocudza na rezerwat Bukowy Las, drewniany kościół w Łosińcu (dawna cerkiew), cmentarz wojenny w Łosińcu, pomnik J. Piłsudskiego w Zawadkach, można wspiąć się na wzniesienie Wapielnia (1,5 km od Łuszczacza), pomnik w Róży z 1943 r., zabytkowy młyn w Ciotuszy Nowej i budynek byłej gorzelni, zapora i pozostałości po młynie w Zubach (Majdan Sopocki Pierwszy), kąpielisko w Majdanie Sopockim Drugim, zabytkowy kościół w Majdanie Sopockim Drugim (była cerkiew), torfowiskowy rezerwat Nowiny, rezerwat Czartowe Pole, kamieniołom w Nowinach z platformą widokową, miejsce po obozie zagłady w Błudku, zabytkowy kościół w Suścu, w odległości 800m od Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu w kierunku na północ na wzniesieniu usytuowana jest wieża widokowa, stąd już tylko 1 km do miejsca startu - stacji PKP w Suścu.

Uwaga!

Dla osób, którym taki dystans sprawia trudność, istnieje możliwość skrócenia trasy pomijając odcinek z Ciotuszy Nowej do Łuszczacza i Róży, bądź zastąpić odcinek wiodący od rezerwatu Czartowego Pola w kierunku do Borowych Młynów, jadąc zgodnie ze szlakiem "Green Velo" obok Kamieniołomów w Nowinach bezpośrednio do Oseredka i Suśca.

Życzę udanej wycieczki.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Narol nr 3 Szlak żółty Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,13 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 64 m

Suma zjazdów: 65 m RowerempoRoztoczu poleca trasę rowerzystom z Hrubieszowa Szlak żółty

Długość trasy - 16 km. Przebieg: Narol - Lipsko (pole bitwy) - Łukawica - Wola Wielka - Jacków Ogród - Dębiny - Jędrzejówka - Narol. Stopień trudności: mały (na całej długości droga utwardzona). Oznakowanie: kolor żółty.

0,0 km - spod ratusza w Narolu kierujemy się drogą do Werchraty. Przejeżdżamy przez most na strumieniu Krwawica i jesteśmy w Lipsku. 0,6 km - na skrzyżowaniu w centrum Lipska odbiega w prawo droga prowadząca do Huty Złomy przez Jędrzejówkę i Dębiny - nią będziemy wracać z wycieczki. Jedziemy prosto, mijając zabudowania miejscowości Lipsko. Na skraju wioski stoi drewniany drogo-wskaz do fortyfikacji ziemnych - wału obronnego dawnego miasta z XVII w. W prawo odbiega zielony szlak im. Brata Alberta (wytyczony w 1990 r.). Wyjeżdżając z Lipska po lewej stronie drogi napotkamy tablicę pamiątkową odsłoniętą w 1975 roku ku czci 36 osób poległych w walce i zamordowanych podczas napadu UPA. Poruszamy się szosą prowadzącą przez Łukawicę i Wolę Wielką do Werchraty. Z czasem wyjeżdżamy na otwartą przestrzeń pól, skąd rozlega się widok na Wielki Dział. Po lewej stronie drogi znajduje się cmentarz, w dali za nim, przysiółek Kijasówka. Droga w prawo prowadzi do miejscowości Pizuny, najmniejszej wioski w gminie Narol, znanej jako miejsce urodzenia bł. Siostry Bernardyny (Marii Jabłońskiej), przełożonej zgromadzenia Sióstr Albertynek. Na miejscu jej dawnego domu rodzinnego stoi dziś kaplica i ośrodek rekolekcyjny.

5,4 km - dojeżdżamy do Łukawicy. Rejony Łukawicy, Brzezinek i Lipia to prawdziwe zagłębie archeologiczne. Odkryto tu cmentarzyska kurhanowe kultury ceramiki sznurowej. Należały one do tej samej grupy ludności, która wypasała bydło i przenosiła się z nim na coraz to nowe miejsca wzdłuż łąk nadrzecznych. Ludność ta chowała swoich zmarłych, paląc ich uprzednio na stosie i sypiąc w miejsce ciałopalenia nasyp zwany kurhanem. Kurhany otaczano palisadą drewnianą, którą nie-kiedy również palono. W Łukawicy zobaczymy jedno z najwydajniejszych źródeł Tanwi na Roztoczu Wschodnim.

Przy drodze, pod ogromną pomnikową lipą stoi kamienny, biały krzyż z 1882 r., a w dole w pobliżu źródeł widać zabytkową kapliczkę z XIX wieku. Opuszczamy Łukawicę, mijając po prawej zjazd na Dębiny (5,8 km). Nadal poruszamy się szosą do Werchraty. Wyjeżdżamy na otwartą przestrzeń pól, z których odsłaniają się piękne, rozległe widoki. Po prawej stronie między polami, pośród wiekowych akacji stoi odnowiona kapliczka z obrazem i figurką Matki Bożej.

7,9 km - dojeżdżamy do skrzyżowania dróg w Woli Wielkiej. W centrum wsi znajduje się kościół oraz zabytkowy drewniany zespół cerkiewny z dzwonnicą. Skręcamy w prawo, w kierunku Dębin (3 km), droga w lewo prowadzi do Werchraty (8 km). Mijamy stojący pod rozłożystą brzozą krzyż wapienny.

9,9 km - docieramy do zabudowań wsi Jacków Ogród, zwanej też Icków Ogród. Obecnie jest to część sołectwa Wola Wielka. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo na Dębiny, droga prosto umożliwia powrót do Łukawicy. W lesie, 100 m od drogi, po jej prawej stronie na niewysokim pagórku można odnaleźć kamienny krzyż z 1935 roku, postawiony na dawnym cmentarzu cholerycznym z roku 1915. 11,4 km - na krzyżówce w Dębinach skręcamy w prawo. W Jędrzejówce jedziemy przez pewien czas drogą z płyt betonowych, potem asfaltową. Na trasie napotkamy żółty drogowskaz kierujący w prawo, do miejsca odpoczynku nad wodą, na tzw. Stawiska. Za zabudowaniami wsi po lewej stronie drogi, na wzniesieniu porośniętym borem sosnowym, znajduje się cmentarz choleryczny, na którym stoi wysoki krzyż z 1848 roku. Przejeżdżamy przez most na Tanwi. Po prawej stronie na wzgórku znajduje się kamienny krzyż dziękczynny.

15,4 km - na skrzyżowaniu w centrum Lipska skręcamy w lewo. Jesteśmy na drodze, którą jechaliśmy na początku wycieczki.

16,0 km - wycieczkę kończymy na rynku w Narolu.

🚲 Trasa rowerowa: Susiec - Krasnobród - Susiec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 56,16 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 328 m

Suma zjazdów: 327 m Trasę dla rowerzystów z Hrubieszowa poleca Faramka Rajd na Roztocze: 2. dzień Wycieczka do Krasnobrodu, na trasie: rajdzik MTB ;) za Łuszczaczem

Kaplica Na Wodzie

ptaszarnia

Muzeum Wieńców Dożynkowych

Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej

zalew

Kaplica Św. Rocha

🚲 Trasa rowerowa: Sławek Susiec Czwartą Linią Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,35 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 830 m

Suma zjazdów: 850 m Slawomirec poleca trasę rowerzystom z Hrubieszowa

Trasa: Susiec - Rebizanty - Szumy - Huta Różaniecka - przed Rudą Różaniecką w prawo drogą Czwarta Linia - Borowe Młyny - Susiec

🚲 Trasa rowerowa: W Dolinie Sołokiji Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,6 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 114 m

Suma zjazdów: 115 m Rowerzystom z Hrubieszowa trasę poleca Harey Trasę rozpoczynamy na parkingu na Siwej Dolinie, przed Karczmą, która poleca smaczne dania, również regionalne. Z parkingu wyjeżdżamy w lewą stronę na odcinek trasy Tomaszów – Susiec. Jadąc po prawej stronie oznakowanym pasem dla rowerzystów po 500 metrach dojeżdżamy do rozwidlenia dróg. Pomiędzy nimi znajduje się wejście na ścieżkę leśną w którą wjeżdżamy zachowując ostrożność – uwaga na barierki bezpieczeństwa i ruch samochodowy. Pofałdowaną ścieżką po 200 m docieramy do utwardzonej drogi i pomnika poświęconego wizycie marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie w 1921 roku. Jadąc dalej przeejżdżamy obok Nadleśnictwa Tomaszów, gdzie na tablicach przy parkingu możemy przeczytać informacje o tomaszowskich lasach. Przekraczamy ulicę Leśną i jedziemy 400 m ulicą Mickiewicza wzdłuż płotu szkoły. Na skrzyżowaniu jedziemy dalej prosto, po prawej na skwerze znajduje się pomnik ku czci Tadeusza Kościuszki w kształcie armaty na cokole. Dojeżdżamy do ruchliwej drogi krajowej nr 17 prowadzącej do granicy z Ukrainą, skręcamy uważnie w prawo. Po drugiej stronie skrzyżowania znajduje się wejście na teren najstarszego cmentarza w Tomaszowie. W jego południowej części znajdują się kwatery żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej oraz grób gen. Tadeusza Piskora. Po 250 m skręcamy w lewo w ulicę mjra Bartłomowicza. Po kolejnych 400 m dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo w ul. ks. Ściegiennego.

Jedziemy w stronę Łaszczówki ok. 2 km. W miejscowości po lewej stronie zobaczymy kościół a po prawej drogę w którą skręcamy. Tuż za zakrętem mijamy łaszczowieckie stawy i jedziemy dalej drogą gruntową. Towarzyszyć nam będą czerwone znaki pieszego szlaku Wolnościowego. Po ok. 2,5 km po lewej stronie zobaczymy wśród drzew zobaczymy jedno ze źródlisk Sołokiji. Obok nich znajduje się miejsce odpoczynku i tablica informacyjna. 300 m dalej na skrzyżowaniu jedziemy dalej prosto – po lewej znajduje się miejscowość Ruda Żelazna. Jedziemy przez las ok. 3,5 km. Dojeżdżamy do Żyłki gdzie na drugim skrzyżowaniu skręcamy w lewo w kierunku zalewu Leliszka. Uwaga droga leśna może być błotnista. Po ok. 2 km dojeżdżamy do małej zapory na Sołokiji i zalewu. Dalej jedziemy jeszcze 150 m i skręcamy w prawo w pierwszą leśną drogę od rzeki. Niecałe 2 km czasem błotnistej drogi i wjeżdżamy ul. Nowy Świat do Żurawiec. Dojeżdżamy do murowanej cerkwi greckokatolickiej. Udajemy się na północ drogą asfaltową (w lewo od ul. Nowy Świat). Przez ok. 3 km mijamy pola i łąki. Po prawej stronie zobaczymy pasmo Góry Żurawce i Białej Góry (300 m.n.p.m.). Przed nami Korhynie.

Na skrzyżowaniu zgodnie z drogowskazem skręcamy w lewo na Tomaszów. Trzymamy się głównej drogi przez ponad 7 km mijając Przeorsk i Rudę Wołoską. Po drodze napotkamy kilka ciekawych kapliczek przydrożnych. Za stawami w Rudzie po prawej stronie ujrzymy niewielki współczesny cmentarz. Skręcamy w prawo nim w piaskową drogę prowadzącą do rezerwatu Piekiełko położonego na widocznej wyspie lasu wśród pól. Po ok. 600 m dojeżdżamy do granicy rezerwatu, gdzie znajduje się wejście z miejscem odpoczynku i tablicą informacyjną. Po zwiedzeniu rezerwatu wracamy na drogę, która powoli wspina się przez 1 km do góry, na północ od rezerwatu. Przed nami droga wojewódzka, skręcamy z uwagą w lewo. Przed nami roztacza się panorama na położony niżej Tomaszów i krajobraz wokół niego.

Jedziemy tą drogą ok. 2,5 km w stronę miasta. Mijamy kolejny most na Sołokiji i już jesteśmy na ul. Listopadowej w Tomaszowie. Po ponad 1 km po lewej ujrzymy największy zabytek miasta – modrzewiowy kościółek z XVII wieku. Skręcamy w ul. Królewską pod bramę kościoła. Na wprost bramy rozpoczyna się ul. Kościelna, którą dojedziemy do tomaszowskiego rynku. Po drodze zapraszamy do odwiedzenia punktu informacji turystycznej przy Kościelnej 9. Na rynku możemy odpocząć, przysiąść na ławeczce Janusza Petera i udać się na lody. W okolicy rynku warto odwiedzić także murowaną cerkiew prawosławną i Muzeum Regionalne. Z rynku na parking na Siwej Dolinie możemy wrócić ruchliwą ul. Lwowską w kierunku południowym. Po ok. 600 m od rynku po lewej zobaczymy dawny sejmik powiatowy. Po drugiej stronie w jednej z kamienic znajduje się Izba Pamięci Terroru Komunistycznego. Obok znajduje się pomnik bohaterów walk o Tomaszów Lubelski a dalej wejście do parku miejskiego i dom kultury. Z ul. Lwowskiej na światłach skręcamy w prawo i wzdłuż parkowego ogrodzenia po lewej jedziemy ul. Żwirki i Wigury mijając po drodze liczne budynki szkolne. Na końcu dojeżdżamy do skrzyżowania na którym skręcamy w lewo i po ok. 1 km dojeżdżamy do miejsca startu na Siwej Dolinie.

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

