Trasy na rower do 67 km od Hrubieszowa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 20 - 21 maja?

CZWARTĄ LINIĄ, Trasa Nr 8, Gmina Susiec Długość trasy – ok. 33 km, nawierzchnia: asfalt – 15 km, szuter – 14 km, droga z płyt „jumbo” – 4 km, droga. Stopień trudności – trasa średnia, zalecany typ roweru – górski. Po drodze duże wzniesienie 305 m n.p.m. Na trasie można zobaczyć: „Szumy” w rezerwacie Nad Tanwią, widok z Kamienicy, ruiny cerkwi w Hucie Różanieckiej, Tanew w Borowych Młynach. Dla lepszej orientacji na leśnej drodze "Czwarta Linia" lepiej zabrać ze sobą mapę. 0,0 km – wycieczkę rozpoczynamy jadąc w kierunku Cieszanowa. Za Rebizantami pokonujemy strome wzniesienie Wału Huty Różanieckiej. Trudy podjazdu z rekompensują widoki pofałdowanych pół Roztocza (na północy) i Parku Krajobrazowego Puszczy Soskiej (na południu). Zjeżdżamy ze szczytu do Huty Różanieckiej, skąd szosą poruszamy się na południe w kierunku lasu. 9,0 km – ok. 100 m za dwoma kolejnymi asfaltowymi zjazdami (leżącymi po lewej stronie) skręcamy w prawo, w prostą szutrową drogę, oznakowaną na mapach jako Czwarta Linia. Po 1,5 km jazdy zauważymy po prawej stronie charakterystyczną leśną budkę. 13,1 km – przecinamy Huciańską Drogę w okolicy wzniesienia Łominos. Ok. 1 km dalej dojedziemy do poprzecznej szutrowej drogi. Skręcamy w nią w prawo, a po 700 m. 14 km – napotykamy nowo wybudowaną drogę. Niestety 4-kilometrowy odcinek tej drogi wykonany jest z betonowych płyt tzw. „jumbo” ze szczelinami powodującymi przenoszenie nieprzyjemnych drgań na ręce rowerzysty. Dalej na długości 1 km aż do Borowych Młynów droga jest już szutrowa. Wyjeżdżamy na poprzeczną, asfaltową szosę. Kierujemy się w prawo, przekraczamy rzekę i po 500 m jesteśmy w osadzie Borowe Młyny. 10,2 km – stąd udajemy się niebieskim szlakiem rowerowym na wschód, by szutrową drogą przez las dojechać do Suśca. 32,7 km – stacja PKP w Suścu. Nawiguj

Fajna malownicza trasa rowerowa średnio trudna z powodu konieczności jazdy okresowo po piaszczystych jakże charakterystycznych dla Roztocza drogach między polami lub przez lasy . Naszą wyprawę rozpoczynamy przy pięknej starej kapliczce na wodzie w Krasnobrodzie Podklasztorze stąd jedziemy drogą asfaltową w kierunku Majdanu Wielkiego i Majdanu Małego. Mijamy malowniczo położone przy drodze obie miejscowości . W Majdanie Małym pięknie położonej – „zagubionej na końcu świata „ miejscowości droga asfaltowa kończy się przy sklepie GS i rozwidla się na dwie drogi gruntowe, my skręcamy w lewo na drogę gruntowa i jedziemy w kierunku lasu . Następnie drogą gruntowo – piaszczystą jedziemy chwilkę przez las i wyjeżdżamy z lasu na malownicze pola . Można podziwiać malownicze łąki, otacza nas cisza i słychać tylko szum traw i śpiewy ptaków, wokół nie widać już śladów człowieka -czuć samotność . Jadąc patrzmy na drogę na której możemy zobaczyć wygrzewające się w słońcu węże. Jedziemy dalej drogą gruntową przez pola kierując się na widoczną w oddali ścianę lasu, dojeżdżamy do niego i tak jak prowadzi droga gruntowa jedziemy przez las dojeżdżając do drogi asfaltowej Krasnobród – Tomaszów Lubelski tutaj skręcamy w prawo w kierunku Krasnobrodu i drogą asfaltową jedziemy ok. 1- 1,5 km dojeżdżając do leśniczówki Figarnia tutaj z asfaltu skręcamy w lewo i po przejechaniu ok. 200m skręcamy w leśną drogę gruntową w prawo wjeżdżając w piękny stary ciemny iglasty las przez który jedziemy utwardzoną gruntową drogą. Otacza nas leśna cisza , słychać tylko śpiew ptaków i szum starego ciemnego lasu , czuć aurę tajemniczości starego drzewostanu . Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg leśnych na których pojawia się idący od prawej szlak pieszy i my skręcamy właśnie w prawo w piaszczystą drogę leśną idącą pod górę. Tutaj trudno się jedzie więc podprowadzamy rower na górę , na górze wyjeżdżamy z lasy na skraj malowniczo położonej w środku lasu małej wsi Szur. Jedziemy piaszczystą drogą przez wieś podziwiając stare drewniane zabudowania charakterystyczne dla Roztocza, na środku wsi mijamy ogromne stare drzewo na którym wisi piękna drewniana bogato rzeźbiona kapliczka. Jadąc dalej dojeżdżamy do położonej na skraju wsi malowniczej i tajemniczej galerii strachów na wróble. Po oglądnięciu poprzyczepianych do płotów strachów opuszczamy wieś Szur drogą gruntową , która znowu prowadzi nas przez malowniczy las w którym słychać tylko szumiący las i śpiewające ptaki. Jedziemy drogą do Krasnobrodu. Po kilku kilometrach dojeżdżamy do rozwidlenia dróg na którym żegna nas piękna przydrożna kapliczka w kształcie krzyża oraz przyczepiony do drzewa strach na wróble, my skręcamy w prawo i jedziemy dalej, dojeżdżamy do Krasnobrodu, droga gruntowa przechodzi asfalt i po przejechaniu ok. 0,5 km asfaltem skręcamy w lewo w ulicę Modżewiową, która wiedzie nas przez las do asfaltowej drogi na której skręcamy w prawo w kierunku Krasnobrodu , po wjechaniu na małą górkę jesteśmy już w Krasnobrodzie , jedziemy dalej tak jak prowadzi droga asfaltowa i po chwili widzimy drogowskaz w lewo w kierunku na zalew, jedziemy w tę stronę i dojeżdżamy do zalewu wokół którego prowadzi ścieżka pieszo – rowerowa . Po przeciwnej stronie zalewu na wzniesieniu widzimy wieże widokową do której się kierujemy. Po dojechaniu na parking pod wieżą kończy się nasza wycieczka , możemy teraz wejść na wieżę widokową i podziwiać piękną panoramę na malownicze tereny Roztocza i położony w dole Krasnobród.

