Trasy rowerowe do 67 km od Hrubieszowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 listopada?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Hrubieszowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 67 km od Hrubieszowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Hrubieszowa warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe z Hrubieszowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 67 km od Hrubieszowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 listopada w Hrubieszowie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 41%. 🚲 Trasa rowerowa: Polesiem i Podlasiem/ Etap I: Chełm - Okuninka Stopień trudności: 1.0

Dystans: 73,06 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 818 m

Suma zjazdów: 844 m Trasę rowerową mieszkańcom Hrubieszowa poleca Damjen78 Niewiele brakło aby ta wyprawa, mająca być gwoździem rowerowego sezonu, nie doszła do skutku. Decyzja o wyjeździe została podjęta w dzień tegoż wyjazdu. Nie będę się rozwodził nad przyczynami takiego stanu rzeczy. Ważne, że ostatecznie wyruszyliśmy. Na szynobus do Lublina nie mieliśmy już szans zdążyć więc skorzystaliśmy z możliwości transportu pośpiesznym "Sanem" do Bydgoszczy. Było ciasno i drogo ale ważne, że dotarliśmy do lubelskiego grodu gdzie mogliśmy przesiąść się na poczciwy "kibelek" zmierzający przez Chełm do granicznego Dorohuska. W Chełmie zanim wyruszyliśmy na eksplorację wschodnich obrzeży Rzeczypospolitej zajechaliśmy na miejscowy rynek. W końcu to druga co do wielkości aglomeracja miejska na terenie Lubelszczyzny więc wypadało dotrzeć do jej serca, nawet jak wymagało to chwilowej wspinaczki. Swoją drogą podjazd na chełmską starówkę był największym przewyższeniem na trasie inauguracyjnego etapu naszej wyprawy. Potem zrobiło się płasko i spokojnie. Ta rowerowa sielanka trwała dalej po osiągnięciu w Rudce tzw. "Nadbużanki", łączącej Dorohusk z Terespolem. Niby szosa wojewódzka ale mijające nas auta można było policzyć na palcach obu rąk. Jedynie popękana i połatana nawierzchnia dawała się we znaki. Po drodze minęliśmy m.in. Uhrusk. Obecnie to niewielka, senna można by rzec wioska. Tymczasem miała ona swój złoty okres w historii będąc w XIII w. przez krótki okres czasu stolica księstwa halicko-włodzimierskiego. Potem utraciła znaczenie na rzecz Chełma. Obecnie o jej walorach turystycznych decyduje obecność dwóch zabytkowych świątyń. W Woli Uhruskiej zataczamy pętlę po miejscowości szukając lokalu w którym można by coś przekąsić z marnym zresztą efektem. Co prawda trafiamy na restaurację Gibson ale brak jakiegokolwiek klienta zniechęca nas do zawitania w jej podwoje. Kontynuujemy tym samym naszą podróż. Zabudowania kolejnych miejscowości ustępują miejsca zielonej ścianie Lasów Sobiborskich otulającej drogą z obu jej stron. Jedynie rozrzucona zabudowa wsi Zbereże wdziera się w ten leśny pejzaż. Na drodze co rusz widać rozjechane szczątki licznych węży, które pomyliły śmiertelnie niebezpieczny asfalt z nadmorską plażą. W życiu nie widziałem takiej ich ilości. W miejscowości Wołczyny opuszczamy "Nadbużankę' i początkowo gruntowym traktem, przechodzącym następnie w mocno nadszarpnięty zębem czasu asfalt dojeżdżamy do śródleśnego Sobiboru. Tutaj poświęcam trochę czasu na zwiedzenie obszaru dawnego obozu zagłady. Jestem na tyle zdeterminowany, że nawet prowadzone na jego terenie prace budowlane nie są w stanie przeszkodzić mi w dotarciu flankowaną kamieniami z nazwiskami pomordowanych żwirową Aleją Pamięci do Kopca skrywającego prochy ofiar. Niestety na zwiedzenie muzeum nie ma już szans, jako że na miejsce docieramy zbyt późno. Z Sobiboru pozostaje nam do pokonania ostatni odcinek śródleśnej szosy. Pierwotnie mieliśmy z niej zboczyć i z przebiegiem szlaku rowerowego dotrzeć skrótem nad Jezioro Białe. Skręt na szlak jednak przeoczamy i chyba dobrze się stało, gdyż czekałaby nas trudna przeprawa jednym z piaszczystych traktów. Tymczasem jedziemy bez choćby jednej porządnej przerwy więc zmęczenie daje powoli znać o sobie. Dojeżdżamy w efekcie do głównej szosy łączącej Chełm z Włodawą, aby po chwili znaleźć się w Okunince nad Jeziorem Białym. To popularne miejsce letniego wypoczynku nie tylko dla mieszkańców Lubelszczyzny. Tutejsza baza gastronomiczno-noclegowa imponuje swoją rozległością. Na szczęście tłumów plażowiczów nie uświadczamy, wszak jest już po sezonie i miejscowość sprawia wrażenie opuszczonej poza tutejszymi autochtonami. Po pewnych perypetiach natury orientacyjnej odnajdujemy pensjonat "Zacisze" i kwaterujemy się zgodnie z wolą Justysi w domku letniskowym. Temperatura w środku nie wysoka ale za to wyposażenie "full wypas" z łazienką, kuchenką, TV oraz WIFI. Na koniec przychodzi czas na zasłużony, orzeźwiający nektar chmielowy na przydomowym tarasie. I pal sześć problemy z gardłem.

SIGMA BC 1609:

dystans: 75,08 km. cena noclegu: 35 zł./os.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 44 "Przez Puszczę Solską do Narola" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,73 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 371 m

Suma zjazdów: 371 m Trasę dla rowerzystów z Hrubieszowa poleca UM_Podkarpackie W większości leśna trasa o zróżnicowanej rzeźbie terenu. Głównymi atrakcjami będą dawne cerkwie, stawy rybne, leśne trakty oraz miasteczko Narol. To w nim proponujemy rozpocząć wycieczkę. Samochód możemy zostawić w centrum, przy rynku. Stąd ruszamy drogą wojewódzką na południe. Skręcamy w ulicę Sportową. Przejeżdżamy obok odrestaurowanej dawnej cerkwi greckokatolickiej, w której urządzono Centrum Koncertowo-Wystawiennicze. Przed nami około 4-kilometrowy odcinek prowadzący drogą gruntową. Tutaj czekają nas dwa podjazdy. Cały czas jedziemy za znakami żółto-niebieskiego szlaku rowerowego. Asfaltem zjeżdżamy do Łówczy. Przed cmentarzem odbijamy w lewo, by zobaczyć położoną nieco na uboczu dawną cerkiew . Dojeżdżamy do drogi głównej i skręcamy w prawo. W Płazowie przecinamy drogę wojewódzką, by obejrzeć kolejną zabytkową świątynię . Kierując się za drogowskazem docieramy do Rudy Różanieckiej, której powstanie, jak sama nazwa wskazuje, związane było z wybudowaniem w XVII w. zakładu metalurgicznego. Dziś miejsce to jest znane z zespołu pałacowo-parkowego, użytkowanego obecnie przez Dom Pomocy Społecznej oraz kompleksu stawów rybnych, będących rajem dla miłośników wędkarstwa. Jadąc lokalną drogą na północ, mijamy dwa atrakcyjne miejsca, w których skosztować można tutejszych rybich przysmaków. Są to: Dębowy Dwór – duży ośrodek z wyspą, przystanią i plażą oraz Cztery Stawy – klimatyczny mały bar z miejscem wypoczynkowym. Za tym drugim, skręcamy w pierwszą drogę asfaltową, w prawo. Przed nami około 10-kilometrowy przejazd przez Puszczę Solską, co ważne – bez ruchu samochodowego. Po drodze czeka nas jeden większy podjazd. Po dojeździe do drogi wojewódzkiej, skręcamy w lewo i kierujemy się w stronę rynku.

ATRAKCJE NA TRASIE: Rynek w Narolu – czworoboczny, z kolumną św. Floriana, ratuszem z lat 1928–1932 i ciekawymi kamienicami wokół. Obok ratusza mieści się kamień dziękczynny wystawiony ku czci Jana III Sobieskiego, który uwolnił prowadzonych przez Tatarów w niewolę mieszkańców miasta. Po przeciwnej stronie drogi usytuowany jest barokowo-klasycystyczny kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z mauzoleum rodu Łosiów – właścicieli miasta. Dawna greckokatolicka cerkiew pw. św. Paraskewy w Łówczy – usytuowana nieopodal głębokiej doliny potoku, w otoczeniu kamiennych krzyży z miejscowego wapienia bruśnieńskiego. Świątynia wzniesiona została w końcu XVIII w. W 1905 r. przeszła gruntowny remont. Po II wojnie światowej została przejęta przez kościół rzymskokatolicki, któremu służy do dziś. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Matki Bożej w Płazowie – murowana, skromna w swej formie, jedna z młodszych cerkwi w regionie, bo zbudowana w 1936 r., w miejscu poprzedniej drewnianej świątyni z początku XVIII w. Od czasów II wojny światowej stoi opuszczona i nieużytkowana. Na przycerkiewnym cmentarzu zachowały się kamienne krzyże – świadectwo miejscowej kamieniarki bruśnieńskiej.

Puszcza Solska – rozległy kompleks leśny na Równinie Biłgorajskiej, ciągnący się w obrębie województw lubelskiego i podkarpackiego aż do granicy z Ukrainą. Dominują w nim lasy sosnowe, częściowo sztucznie nasadzone. Popularne są także jodły oraz porastające torfowiska leszczyny, jałowce, derenie i wrzosowate. Główną rzeką jest Tanew, na której tworzą się malownicze kaskady i progi rzeczne. W okolicach Huty Różanieckiej znajdują się liczne stawy hodowlane. Puszcza słynie z bogactwa zwierząt, grzybów i jagód. O jej dostępności świadczą licznie przecinające ją drogi i trakty leśne, po których prowadzą znakowane szlaki turystyczne.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka rowerowa po Gminie Zamość Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,2 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 56 m

Suma podjazdów: 519 m

Suma zjazdów: 526 m Trasę rowerową mieszkańcom Hrubieszowa poleca Rybban

🚲 Trasa rowerowa: Trasa nr 1 - zielona Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,41 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 315 m

Suma zjazdów: 315 m Gm.narol poleca trasę mieszkańcom Hrubieszowa Długość trasy - ok. 30 km. Przebieg: Narol - Młynki - Huta Szumy - Korkosze - rezerwat Nad Tanwią - Rebizanty - wzgórze Kamienica - Huta Różaniecka - Maziarnia - Pniezory - góra Grochy - Młynki - Narol. Stopień trudności - średni. Oznakowanie - zielony szlak rowerowy, do rezerwatu przyrody Nad Tanwią w Rebizantach także żółty szlak pieszy Południowy. Mimo swej długości trasa jest bardzo przyjemna, ma charakter rekreacyjny. Przeważają lasy sosnowe, które dostarczają na bieżąco olejków aromatycznych. Walory: rezerwat Nad Tanwią z serią wodospadów tzw. „szumów" w korycie rzeki, wzgórze Kamienica (punkt widokowy, pomnik), Huta Różaniecka (ruiny cerkwi), rezerwat Las Bukowy ze ścieżką dydaktyczną. 0,0 km - początek trasy znajduje się na rynku w Narolu. Pośrodku rynku stoi ratusz - siedziba Urzędu Miasta i Gminy Narol, obok rokokowa kolumna św. Floriana - symbolu i patrona miasta. Kierujemy się do kościoła parafialnego. Kościół ten, p.w. Narodzenia NMP został wymurowany w latach 1790-1804, w 1914 r. spalony, a w 1915-1917 odbudowany. Obok stoi dzwonnica murowana z XIX wieku. Jedziemy dalej ulicą Józefowską o nawierzchni asfaltowej.

2,8 km - miejscowość Młynki. Znajduje się tu stary młyn i urokliwy staw z wysepką pośrodku. Dalej kierujemy się na zachód i mijając zabudowania zbliżamy się do mostu na Tanwi. Warto wspomnieć, że Tanew jest jedną z najczystszych rzek Polski. W jej wodach żyją pstrąg potokowy i lipień. Za mostem wjeżdżamy w las i skręcamy w prawo. Znajdujemy się na drodze utwardzonej, a nasza trasa rowerowa pokrywa się z pieszym szlakiem żółtym. Jadąc dalej, w głębi lasu po prawej stronie możemy zaobserwować paśniki postawione przez leśników dla zwierzyny leśnej. Na następnym rozwidleniu skręcamy w lewo. Nadal towarzyszy nam pieszy żółty szlak turystyczny. Droga jest piaszczysta, najlepiej pokonywać ją rowerami górskimi. Po przejechaniu ok. 6 km docieramy do drogi asfaltowej, skręcamy w lewo i wjeżdżamy do wsi Huta Szumy.

7,6 km - w Hucie Szumy, wśród nielicznych zabudowań, na rozstaju dróg stoi kapliczka. Wyjeżdżamy ze wsi, kierując się drogą na wprost, poruszamy się wśród pól uprawnych, dalej przez las sosnowy. Po prawej stronie widzimy dolinę Tanwi, nad którą pobudowano liczne domki letniskowe.

10,9 km - docieramy do wsi Rebizanty, przecinamy szosę asfaltową Susiec - Ruda Różaniecka. Drogą asfaltową kierujemy się do rezerwatu Nad Tanwią (ok. 1 km). Po prawej, w oddali dostrzeżemy zabudowania Rebizantów, a przy naszej drodze - wapienny krzyż otoczony trzema pomnikowymi lipami. Przy rezerwacie pole namiotowe i sklepik „U Gargamela", w którym można zaopatrzyć się w napoje i coś do zjedzenia. Wracamy po wrażeniach znad Tanwi do szosy i kierujemy się w prawo w kierunku wsi Huta Róża- niecka. Wjeżdżamy na wzgórze Kamienica (wys. 305 m n.p.m.).

13,4 km - na wierzchołku proponujemy się na chwilę zatrzymać, aby z pięknego punktu widokowego podziwiać nadzwyczaj rozległą panoramę Puszczy Solskiej, a przy pomniku minutą ciszy uczcić pamięć mieszkańców Huty Różanieckiej pomordowanych w czasie II wojny światowej.

14,3 km - Huta Różaniecka. W centrum wsi, na skrzyżowaniu stoi wapienny krzyż, budka telefoniczna, sklep spożywczy, nieco dalej zobaczymy gniazdo bocianie na słupie. Ptaki te na okolicznych polach odbywają w sierpniu zlotowiska, tzw. „sejmiki bocianie". Wyruszamy dobrą drogą asfaltową w kierunku Rudy Różanieckiej. Docieramy do kolejnego pomnika ku czci pomordowanych mieszkańców Huty Różanieckiej w czasie ostatniej wojny. Jadąc dalej, radzimy zwrócić uwagę na napisy na niektórych drzewach - są to oznaczenia oddziałów leśnych.

18,6 km - na skrzyżowaniu opuszczamy szosę do Rudy Różanieckiej, skręcając w asfaltową drogę leśną w lewo. Latem i wczesną jesienią możemy tu wstąpić do lasu na grzyby. Przy trasie znajduje się drewniany budyneczek z napisem „Domek Antoniego".

23,3 km - na stoku góry Grochy mijamy kamieniołom wapienia.

24,2 km - można na chwilę zboczyć w lewo, do rezerwatu Las Bukowy, by przespacerować się ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą. Wracamy do drogi asfaltowej, którą jedziemy dalej, mijamy osadę leśną Łozy (przed nami niewielki podjazd). Zjeżdżamy w dolinę, następnie skręcamy ostro w lewo. Tu przy utwardzonej drodze znajduje się miejsce wypoczynkowe dla rowerzystów. Udajemy się w prawo, by znaleźć się na powrotnej trasie przez Młynki do Narola.

30,1 km - rynek w Narolu, koniec trasy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Susiec nr 4 Na Wapielnię Stopień trudności: 3.0

Dystans: 35,47 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 725 m

Suma zjazdów: 708 m Trasę dla rowerzystów z Hrubieszowa poleca RowerempoRoztoczu

NA WAPIELNIĘ, Trasa Nr 4, Gmina Susiec

Długość trasy – 35 km. Nawierzchnia: asfalt – 19 km, szuter – 6 km, droga gruntowa – 7,5 km, droga piaszczysta – 2,5 km. Stopień trudności – trasa bardzo trudna, wymaga pokonania wielu wzniesień i ma kilka odcinków o gruntowej i piaszczystej nawierzchni. Zalecany typ roweru – wyłącznie górski. Na trasie można zobaczyć kolejno: wieżę widokową, najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego – Wapielnię (386,5 m n.p.m.), pomnik partyzantów w Róży, kapliczkę z figurą św. Stanisława z początku XX w. w Ciotuszy Nowej, zalew w Majdanie Sopockim, Muzeum Pożarnictwa w Oseredku.

0,0 km – ze stacji PKP Susiec wyruszamy na zachód.

1,3 km – na wysokości szkoły skręcamy w prawo, następnie przez tory kolejowe i koło wieży widokowej jedziemy do Grabowicy .

4,6 km – na skrzyżowaniu w Grabowicy skręcamy w prawo, a na drugim rozwidleniu we wsi Kunki (koło budynku szkoły) w lewo. Po przecięciu drogi wojewódzkiej k. cmentarza wojennego jedziemy do Ulowa.

11,6 km – za domostwami na szczycie wzniesienia skręcamy w lewo i odtąd poruszamy się niebieskim szlakiem pieszym. Na odcinku 2 km prowadzącym przez pola i las musimy się liczyć z możliwością prowadzenia roweru. W lesie szlak często zmienia kierunek, po czym w bukowym lesie okala wzniesienie Wapielnię i wspina się pod górę. Na szczycie znajdują się ciekawe, aczkolwiek niebezpieczne, strome wyrobiska – pozostałość po wydobyciu wapienia.

13,8 km – Nasza trasa nie wiedzie jednak na szczyt, a u podnóża wychodzi na kraj lasu, gdzie umiejscowiony jest deszczochron z ławami. Stąd udajemy się szutrową drogą ku widocznej na horyzoncie wsi Łuszczacz.

16,7 km – na północnym krańcu Łuszczacza skręcamy w lewo, do wsi Róża, gdzie znajduje się pomnik żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej. Jedziemy niebieskim szlakiem rowerowym do lasu. Jest to bardzo trudny, piaszczysty odcinek drogi, długości 1,5 km.

20,3 km – szlak niespodziewanie skręca z leśnej drogi w lewo i kieruje się przez pola na południowy wschód. Jedziemy po gruntowej drodze, oglądając piękne wyżynne krajobrazy. Po 1 km wjeżdżamy na szutrową drogę, która zaprowadzi nas do Ciotuszy Nowej.

23,0 km – Ciotusza Nowa, tu przecinamy drogę wojewódzką i jedziemy na wprost k. kościoła w kierunku wzniesienia. Wspinamy się szosą pod górę, by po 300 m, odbić w prawo, w gruntową, polną drogę prowadzącą na szczyt wzniesienia, a następnie w dół do lasu. Ten krótki odcinek gruntowej drogi po deszczu staje się błotnisty. Podążamy gruntową drogą, obok przysiółka Kędrawka, wzdłuż głęboko wciętej doliny Sopotu. Dalej po betonowych płytach jedziemy do Majdanu Sopockiego Pierwszego.

(Uwaga! niebieski szlak rowerowy z Ciotuszy Nowej do Majdanu Sopockiego Pierwszego w ostatnim czasie zmienił swój bieg. Można więc alternatywnie przybyć ten odcinek inną drogą, kierując się jego znakami).

26,5 km – na pierwszym skrzyżowaniu w Majdanie Sopockim Pierwszym pozostawiamy niebieski szlak rowerowy skręcający nad zalew i jedziemy prosto do drugiego skrzyżowania.

W tym miejscu zobaczymy czerwone znaki Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza. Jedziemy tym szlakiem na wprost (nie w prawo do Nowin). Po około 500 m kończy się wieś, następnie przecinamy tory kolejowe i docieramy do wsi Oseredek. Stąd udajemy się na wschód do Suśca.

35,0 km – stacja PKP w Suścu.

Nawiguj

Jak dbać o rower?

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

