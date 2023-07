Trasy rowerowe do 67 km od Hrubieszowa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 22 - 23 lipca?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową z Hrubieszowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 67 km od Hrubieszowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Hrubieszowa warto sprawdzić w weekend.

Rowerem w okolicy Hrubieszowa We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 67 km od Hrubieszowa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Narol nr 4 Szlak niebieski Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,74 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 445 m

Suma zjazdów: 459 m Trasę dla rowerzystów z Hrubieszowa poleca RowerempoRoztoczu Długość trasy - ok. 20 km. Początek i koniec trasy - Rynek w Narolu. Przebieg: Narol - Krupiec - Łówcza - Huta Złomy (ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Kobyle Jezioro" w rezerwacie Źródła Tanwi) - Dębiny - Jędrzejówka - Narol. Stopień trudności - średni. Oznakowanie: kolor niebieski.

0,0 km - z rynku w Narolu wyjeżdżamy drogą asfaltową w kierunku Lubaczowa. Po przejechaniu ok. 1 km, za cmentarzem skręcamy w lewo, w kierunku stadionu sportowego. Ta część Narola zwana jest Krupiec. Po lewej stronie ujrzymy cerkiew greckokatolicką odnowioną i zaadaptowaną na Centrum Koncertowo-Wystawiennicze. Zachęcamy do jej zwiedzania. W sezonie turystycznym informacji o obiekcie udzielają pracownicy GOK. Wyruszamy drogą asfaltową obok stadionu klubu sportowego „Roztocze Narol". Wjeżdżamy na drogę piaszczystą. Po lewej stronie stoi przydrożny krzyż wapienny - charakterystyczny element roztoczańskiego krajobrazu. Naszym oczom po lewej stronie ukazuje się wzniesienie „Kapelusz". Zachęcamy do wjazdu lub wejścia na jego szczyt, gdyż podziwiać z niego można przepiękne krajobrazy Roztocza i Puszczy Solskiej. Aby to uczynić musimy skręcić w lewo, na drogę w kierunku tego wzniesienia. Ze wzniesienia widać szeroką panoramę Narola, m.in. z kościołem, pałacem Łosiów z pięknym parkiem, ratuszem i ciekawą zabudową. Na zachodzie dostrzeżemy lasy bukowe rezerwatu Las Bukowy. Na południowym wschodzie wybijają się kopulaste pagóry, których wygląd oddają wiernie nazwy „Długi Goraj" i „Krągły Goraj". Są to najwyższe wzniesienia na Roztoczu po stronie polskiej. Po powrocie na nasz szlak wjeżdżamy w las mieszany, z dominującą sosną. W dalszym ciągu przemieszczamy się drogą gruntową. Na rozwidleniu dróg stoi kolejny krzyż wapienny. Skręcamy w lewo i jedziemy drogą prowadzącą do Łówczy Górnej, zaś prawe odgałęzienie prowadzi do Łówczy Dolnej. Wyjeżdżamy z lasu, po prawej wśród pól uprawnych ukazują się nam po prawej stronie resztki wału oraz rowu przeciwczołgowego wzniesionego latem 1940 r. przez Żydów osadzonych w obozie pracy w Płazowie. Były to niemieckie umocnienia przy granicy z ZSRR. Zachęcamy, aby zostawić w tym miejscu rowery i udać się na małą wycieczkę w celu obejrzenia zjawisk krasowych. W lesie wypływa ze źródełka mały strumyk, który następnie znika, by po kilkudziesięciu metrach znów się pojawić. Idąc na północ wzdłuż tego strumienia, dochodzimy do zadbanej kapliczki leśnej. W jej wnętrzu znajduje się źródełko wody. Zamieszczona jest też krótka historia, z której wiemy, że jest to kapliczka w Śniłówce. Wychodzimy pod górę, na pole uprawne, aby wrócić do miejsca, gdzie zostawiliśmy rowery. Unikamy w ten sposób przejścia przez podmokły teren. Jedziemy nadal drogą polną, podziwiając piękne krajobrazy, z samotnymi sosnami i gruszami. Tuż przed Łówczą warto zjechać w lewo, do starego cmentarza greckokatolickiego, na którym możemy podziwiać precyzyjną pracę ludowych artystów. Część nagrobków została odnowiona. Opuszczamy cmentarz i podchodzimy do pięknej drewnianej cerkwi z 1808 r. Powracamy do drogi, przejeżdżamy między nowym kościołem katolickim, a budynkiem dawnej szkoły podstawowej .

7,2 km - w centrum Łówczy skręcamy w lewo. Po lewej stronie towarzyszyć nam będzie głęboki jar z płynącą Łówczanką. Znajdujemy się tu na krawędzi Roztocza. Po prawej stronie zauważyć można resztki parku podworskiego. Na łuku drogi stoi kolejny piękny przydrożny krzyż wapienny. Po prawej, w oddali zobaczyć można niszczejące zabudowania gospodarcze dawnego PGR-u. Zjeżdżamy wybitnie widokową drogą do zabudowań wsi Huta Złomy. Przed nami piętrzy się masyw Wielkiego Działu - drugiego pod względem wysokości wzniesienia na Roztoczu Polskim (390,4 m n.p.m.).

11,8 km - dojeżdżamy do wsi Huta Złomy i na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, do rezerwatu Źródła Tanwi (0,8 km). W rezerwacie wytyczono ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą „Kobyle Jezioro". Na jej trasie stoi wieża widokowa, z której możemy podziwiać okolicę i polujące ptaki drapieżne. Powracamy do głównego skrzyżowania dróg w Hucie Złomy, skąd udajemy się na wprost, szosą w kierunku Lipska, wg znaków szlaku rowerowego Green Velo. W centrum Lipska skręcamy w lewo, do Narola.

18,7 km - wycieczkę kończymy na rynku w Narolu.

🚲 Trasa rowerowa: Twierdza Zamość zdobyta Stopień trudności: 1.0

Dystans: 195,39 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podjazdów: 573 m

Suma zjazdów: 599 m Trasę dla rowerzystów z Hrubieszowa poleca Damjen78 Tę wyprawę planowałem od dawna ale problemy z dostaniem się koleją do Zamościa (nie było wówczas bezpośrednich połączeń z Lublinem) przesuwały jej realizację w bliżej nieokreśloną przyszłość. Ostatecznie głód rowerowej przygody wziął górę nad rozsądkiem. Wstałem w środku wrześniowej nocy i pognałem do odległego o 30 kilometrów stalowowolskiego Rozwadowa. Tam wsiadłem w szynobus do Lublina, gdzie z kolei czekała mnie ponad dwugodzinna przerwa w oczekiwaniu na pociąg do Chełma. Dojazd na miejsce startu był więc dosyć męczącym i długotrwałym doświadczeniem, a jeszcze czekało mnie prawie 200 kilometrów do domu. W Chełmie tym razem znalazłem czas na odwiedzenie starówki, pomimo świadomości, że prawdopodobnie nie będę w stanie zrealizować całości wyprawy przy świetle dziennym. Do tego doszedł przeciwny wiatr, upał i pofalowany teren Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego w drodze do Zamościa. Skumulowanie wszystkich tych czynników miało doprowadzić mnie wręcz na skraj fizycznej zapaści ale po kolei. Na drodze do Zamościa co jakiś czas robiłem przerwy spowodowane faktem zabrania ze sobą po raz pierwszy aparatu fotograficznego – tzw. fotostopy. Po 60 kilometrach osiągnąłem w końcu główny cel wyprawy. Przerwa wypadła oczywiście na przepięknym renesansowym rynku otoczonym kolorowymi kamieniczkami z majestatyczną bryłą ratusza na pierwszym planie. Delektowałem oczy przepychem miejskiej architektury równocześnie zażywając słonecznej kąpieli i odpoczynku po trudach przebytego odcinka trasy. Niestety półgodzinna przerwa nie wystarczyła do fizycznej regeneracji. O ile do Szczebrzeszyna dotarłem bez większych problemów, nie licząc lejącego się z nieba żaru, to już na trasie do Frampola zabrakło mi sił. Trudny profil trasy, skwar i szarpanina z wiatrem ostatecznie mnie zmogły. Zamiast więc podziwiać piękne pejzaże Roztocza ujęte w ramy Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, dosłownie walczyłem o przetrwanie. Doszło do sytuacji, że bezsilnie zsunąłem się z roweru na pobocze trasy. Gdyby nie pepsi, której wypiłem w czasie tej wyprawy rekordowe 6 litrów i Snickers to nie miałbym sił na powstanie. Udało się jednak wykrzesać ich resztek i dotrzeć w ślimaczym tempie do Frampola. Ambicjonalnie zebrałem się jeszcze na pokonanie ostatniego bardziej wymagającego podjazdu za Starą Wsią. We Frampolu nie bacząc na upływający czas zrobiłem sobie półgodzinną przerwę, skonsumowawszy naraz 4 zakupione na miejscu banany. Na szczęście upał zelżał, a wiatr ucichł wraz ze zmianą kierunku trasy, która dodatkowo się wypłaszczyła. Mknąłem więc pewnie przed siebie w kierunku Janowa Lubelskiego. Nawet ruchliwość trasy mi nie przeszkadzała po wcześniejszych wręcz traumatycznych doświadczeniach. Niestety jeżeli myślałem, że na tym koniec negatywnych doświadczeń w trasie tego wyjazdu, to się mocno myliłem. W Janowie Lubelskim świadomy zbliżającego się zmierzchu pośpiesznie zrobiłem zdjęcia odnowionej płyty rynku i wybrałem przejazd krajową 19, nie chcąc w ciemnościach kluczyć bocznymi traktami. Jednak to nie duże natężenie ruchu na trasie i zmierzch okazały się największym problemem. Droga była wyposażona w szerokie asfaltowe pobocze, rower dobrze oświetlony więc jechało mi się dość bezpiecznie. Niestety na horyzoncie zaczęło się błyskać. Do domu dystans około 70 kilometrów, brak odzieży przeciwdeszczowej, ciemności, inaczej rzecz biorąc otrzymałem kolejny zastrzyk adrenaliny. Pobudzony parłem przed siebie ze średnią prędkością około 25 km/h, byle szybciej, byle nie przemoknąć. Błyski rozświetlające nocną czerń szachowały mnie, aż po Grębów. To za ich przyczyną zrezygnowałem z postoju w Stalowej Woli. Ciągła jazda w dobrym tempie i w stresie przerodziła się w kolejny kryzys fizyczny. Postój w Grębowie był więc koniecznością. Paradoksalnie burza zostawiła mnie wówczas w spokoju. Tak jakby bawiła się ze mną w kotka i myszkę, najpierw wysysając z trudem odzyskane siły, a potem dając do zrozumienia, że tak naprawdę to ja się jej uczepiłem. Ostatnie 15 kilometrów wlokło się niemiłosiernie, a do domu dotarłem po godz. 23 już nie siedząc, tylko stojąc na pedałach i co chwilę spazmatycznie nimi przekręcając. O stopniu wyczerpania tą wyprawą niech świadczy fakt, że na drugi dzień wziąłem urlop na żądanie w pracy. Mimo wszystko wspominam ją pozytywnie. Wszak twierdza Zamość w końcu padła, a że przy okazji kosztowało mnie to dużo stresu i dwa kryzysy fizyczne – nic to. Wszak tylko książę Poniatowski zdobywał ją w ogniu walki, sięgając do minionych dziejów.

🚲 Trasa rowerowa: Narol - Hrebenne - Horyniec - Lubaczów - Narol Stopień trudności: 1.0

Dystans: 125,1 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 169 m

Suma podjazdów: 740 m

Suma zjazdów: 745 m Erytryn poleca trasę rowerzystom z Hrubieszowa Narol - Wola Wielka - Długi Goraj - Punkt Oporu Mosty Małe - Hrebenne - Siedliska - Werchrata - Horyniec Zdrój - Lubaczów - Cieszanów - Nowe Brusno - Huta Złomy - Narol

🚲 Trasa rowerowa: Krasnobród - Komarów - Zamość - Krasnobród Stopień trudności: 1.0

Dystans: 105,41 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 815 m

Suma zjazdów: 814 m Trasę rowerową mieszkańcom Hrubieszowa poleca Erytryn

Trasa: Krasnobród - Suchowola - Majdan Ruszowski - Janówka - Komarów - Łabuńki - Zamość - Mokre - Szewnia - Krasnobród

🚲 Trasa rowerowa: chełmska ściezka rowerowa nad zalew Żółtańce Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,77 km

Czas trwania wyprawy: 45 min.

Przewyższenia: 23 m

Suma podjazdów: 162 m

Suma zjazdów: 160 m GregoryPek poleca trasę rowerzystom z Hrubieszowa Trasa spacerowo-rowerowa pomiędzy miastem Chełm a zalewem w Żółtańcach. Na trasie można spotkać wiele ciekawostek. Jak widać na zdjęciach, od samego początku aż do połowy będą nam towarzyszyć rzeźby misiów (miś jest symbolem miasta). Na ścieżce będzie można zobaczyć również 3 rzeźby ducha Bielucha. Dlatego też koniecznie trzeba się po niej przyjechać, będąc w Chełmie.

