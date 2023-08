Trasy rowerowe do 67 km od Hrubieszowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 26 - 27 sierpnia?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w okolicy Hrubieszowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 67 km od Hrubieszowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Hrubieszowa proponujemy na weekend.

Rowerem z Hrubieszowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 67 km od Hrubieszowa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Przez Puszczę Solską Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,51 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 90 m

Suma zjazdów: 103 m Trasę rowerową mieszkańcom Hrubieszowa poleca Stokrotka21 Krótka i najbardziej bezpieczna trasa rowerowa w Gminie Susiec. Prowadzi przez Puszczę Solską w połowie drogą asfaltową i po ubitym szutrze. Bardzo dobrze nadaje się do jazdy na rowerach nawet z cienkimi oponami. Ciekawscy mogą zajrzeć do kamieniołomu w Nowinach gdzie w ramach budowy Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego postawiono deszczochron i platformę widokową. Dla poszukujących śladów historii należałoby wstąpić do Obozu wojennego w Błudku. Największą atrakcją tej trasy jest jednak cisza w lesie, mącona tylko śpiewem ptaków. W najdalszym punkcie trasy w osadzie leśnej Borowe Młyny po przekroczeniu rzeki Tanew można odpocząć na sympatycznej łące.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Susiec nr 6 Szlakiem Kamieniołomów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,1 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podjazdów: 1 105 m

Suma zjazdów: 1 099 m RowerempoRoztoczu poleca trasę rowerzystom z Hrubieszowa SZLAKIEM KAMIENIOŁOMÓW, Trasa Nr 6, Gmina Susiec.

Długość trasy – ok. 48 km, nawierzchnia: asfalt – 35 km, szuter – 13 km. Stopień trudności – trasa średnia. Wskazany typ roweru – dowolny.

0,0 km z Suśca wyjeżdżamy na zachód. Poruszamy się szlakiem Green Velo aż do Józefowa. Na trasie zobaczymy kolejno: Muzeum Pożarnictwa w Oseredku i cmentarz wojenny w Błudku.

7,6 km – kamieniołom w Nowinach – wapienna ściana wyrobiska liczy około 150 m długości i 10 m wysokości. Nad urwiskiem ustawiono 6-metrową drewnianą platformę, z której można podziwiać panoramę Puszczy Solskiej.

9,1 km – rezerwat Czartowe Pole z charakterystycznymi wodo-spadami na Sopocie.

16,7 km – rynek w Józefowie. Z centrum Józefowa warto udać się 800 m na południe, do kamiennej baszty widokowej. Z jej tarasu na wysokości 15 m podziwiać można krajobraz wokół Józefowa z rozległymi kamieniołomami Babiej Doliny. Nieopodal znajduje się kirkut z macewami wykonywanymi z tutejszego kamienia.

Wracając na wysokości szkoły udajemy zielonym szlakiem rowerowym na południe - w stronę lasu. Droga zmienia się z szutrowej w asfaltową. Jedzie się tu z łatwością, a wszechobecny las uprzyjemnia wyprawę.

25,2 km – nad rzeką Sopot znajduje się Fryszarka – miejsce, gdzie w wytapiano żelazo. Po 3 km jazdy na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, by po kolejnych 3 km dotrzeć do rozwidlenia drogi i zielonego szlaku szlaku. Tu także skręcamy w prawo, w 3-kilometrową odnogę zielonego szlaku, która kończy się nad Tanwią w Borowych Młynach.

35,3 km – z Borowych Młynów udajemy się na wschód niebieskim szlakiem rowerowym do Suśca. Po leśnej wyprawie wyjeżdżamy koło zabytkowego kościoła pw. św. Jana Nepomucena, następnie na ul. Tomaszowską w Suścu. Skręcamy w prawo i jedziemy szlakiem Green Velo na wschód.

47,8 km – koniec trasy na stacji PKP Susiec.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Fioletowy Szlak Rowerowy Gminy Narol - Trasa VI Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,45 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 106 m

Suma zjazdów: 117 m Trasę dla rowerzystów z Hrubieszowa poleca Lubimyrowery.pl Fioletowy Szlak Rowerowy jest jednym z grupy kilku szlaków wytyczonych w Gminie Narol. Szlaki w całości tworzą niewielki kompleks tras rowerowych, które można wykorzystać podczas rodzinnego urlopu. Szlaki wiodą w bardzo ciekawym, urozmaiconym i bogatym w atrakcje kulturowe i przyrodnicze regionie. Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Hrubieszowa

🚲 Trasa rowerowa: Pojezierze Łęczyńko-Włodawskie cz. 1 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,91 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 1 079 m

Suma zjazdów: 1 113 m Sowa.jakub1 poleca trasę mieszkańcom Hrubieszowa

Trasa rowerowa po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim pozwala na zobaczenie 6 pięknych jezior, prócz jednego (Uściwierz) wszystkie posiadają kąpieliska i infrastrukturę turystyczną oraz blisko położone ośrodki wypoczynkowe. Ponadto trasa umożliwia odwiedzenie muzeum PPN w Starym Załuczu oraz poznanie pięknego poleskiego krajobrazu w obrębie m.in. Poleskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie oraz rezerwatu przyrody Jezioro Brzeziczne. Trasa zaczyna się i kończy w Urszulinie, dogodnie położonej miejscowości (główna siedziba dyrekcji PPN) stanowiącej węzeł miejscowych szlaków turystycznych. Drogi w 3/4 asfaltowe.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Narol nr 3 Szlak żółty Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,13 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 64 m

Suma zjazdów: 65 m RowerempoRoztoczu poleca trasę mieszkańcom Hrubieszowa

Szlak żółty

Długość trasy - 16 km. Przebieg: Narol - Lipsko (pole bitwy) - Łukawica - Wola Wielka - Jacków Ogród - Dębiny - Jędrzejówka - Narol. Stopień trudności: mały (na całej długości droga utwardzona). Oznakowanie: kolor żółty.

0,0 km - spod ratusza w Narolu kierujemy się drogą do Werchraty. Przejeżdżamy przez most na strumieniu Krwawica i jesteśmy w Lipsku. 0,6 km - na skrzyżowaniu w centrum Lipska odbiega w prawo droga prowadząca do Huty Złomy przez Jędrzejówkę i Dębiny - nią będziemy wracać z wycieczki. Jedziemy prosto, mijając zabudowania miejscowości Lipsko. Na skraju wioski stoi drewniany drogo-wskaz do fortyfikacji ziemnych - wału obronnego dawnego miasta z XVII w. W prawo odbiega zielony szlak im. Brata Alberta (wytyczony w 1990 r.). Wyjeżdżając z Lipska po lewej stronie drogi napotkamy tablicę pamiątkową odsłoniętą w 1975 roku ku czci 36 osób poległych w walce i zamordowanych podczas napadu UPA. Poruszamy się szosą prowadzącą przez Łukawicę i Wolę Wielką do Werchraty. Z czasem wyjeżdżamy na otwartą przestrzeń pól, skąd rozlega się widok na Wielki Dział. Po lewej stronie drogi znajduje się cmentarz, w dali za nim, przysiółek Kijasówka. Droga w prawo prowadzi do miejscowości Pizuny, najmniejszej wioski w gminie Narol, znanej jako miejsce urodzenia bł. Siostry Bernardyny (Marii Jabłońskiej), przełożonej zgromadzenia Sióstr Albertynek. Na miejscu jej dawnego domu rodzinnego stoi dziś kaplica i ośrodek rekolekcyjny.

5,4 km - dojeżdżamy do Łukawicy. Rejony Łukawicy, Brzezinek i Lipia to prawdziwe zagłębie archeologiczne. Odkryto tu cmentarzyska kurhanowe kultury ceramiki sznurowej. Należały one do tej samej grupy ludności, która wypasała bydło i przenosiła się z nim na coraz to nowe miejsca wzdłuż łąk nadrzecznych. Ludność ta chowała swoich zmarłych, paląc ich uprzednio na stosie i sypiąc w miejsce ciałopalenia nasyp zwany kurhanem. Kurhany otaczano palisadą drewnianą, którą nie-kiedy również palono. W Łukawicy zobaczymy jedno z najwydajniejszych źródeł Tanwi na Roztoczu Wschodnim.

Przy drodze, pod ogromną pomnikową lipą stoi kamienny, biały krzyż z 1882 r., a w dole w pobliżu źródeł widać zabytkową kapliczkę z XIX wieku. Opuszczamy Łukawicę, mijając po prawej zjazd na Dębiny (5,8 km). Nadal poruszamy się szosą do Werchraty. Wyjeżdżamy na otwartą przestrzeń pól, z których odsłaniają się piękne, rozległe widoki. Po prawej stronie między polami, pośród wiekowych akacji stoi odnowiona kapliczka z obrazem i figurką Matki Bożej.

7,9 km - dojeżdżamy do skrzyżowania dróg w Woli Wielkiej. W centrum wsi znajduje się kościół oraz zabytkowy drewniany zespół cerkiewny z dzwonnicą. Skręcamy w prawo, w kierunku Dębin (3 km), droga w lewo prowadzi do Werchraty (8 km). Mijamy stojący pod rozłożystą brzozą krzyż wapienny.

9,9 km - docieramy do zabudowań wsi Jacków Ogród, zwanej też Icków Ogród. Obecnie jest to część sołectwa Wola Wielka. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo na Dębiny, droga prosto umożliwia powrót do Łukawicy. W lesie, 100 m od drogi, po jej prawej stronie na niewysokim pagórku można odnaleźć kamienny krzyż z 1935 roku, postawiony na dawnym cmentarzu cholerycznym z roku 1915. 11,4 km - na krzyżówce w Dębinach skręcamy w prawo. W Jędrzejówce jedziemy przez pewien czas drogą z płyt betonowych, potem asfaltową. Na trasie napotkamy żółty drogowskaz kierujący w prawo, do miejsca odpoczynku nad wodą, na tzw. Stawiska. Za zabudowaniami wsi po lewej stronie drogi, na wzniesieniu porośniętym borem sosnowym, znajduje się cmentarz choleryczny, na którym stoi wysoki krzyż z 1848 roku. Przejeżdżamy przez most na Tanwi. Po prawej stronie na wzgórku znajduje się kamienny krzyż dziękczynny.

15,4 km - na skrzyżowaniu w centrum Lipska skręcamy w lewo. Jesteśmy na drodze, którą jechaliśmy na początku wycieczki.

16,0 km - wycieczkę kończymy na rynku w Narolu.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Naprawa i serwis rowerów w Hrubieszowie. Lista warsztatów

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jak dbać o rower?

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Dziennik Bałtycki. Sonda - co sprawia, że wypoczynek jest wyjątkowy?