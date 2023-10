Trasy rowerowe do 67 km od Hrubieszowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 7 - 8 października?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w pobliżu Hrubieszowa? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 67 km od Hrubieszowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Hrubieszowa przygotowaliśmy na weekend.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Bełżec nr 1 Wycieczka Przyrodnicza Stopień trudności: 2.0

Dystans: 24,63 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 753 m

Suma zjazdów: 776 m Trasę rowerową mieszkańcom Hrubieszowa poleca RowerempoRoztoczu Przebieg: Bełżec – Brzeziny - rezerwat Minokąt - Chyże - Bełżec - Żyłka - Kolonia Szalenik Bełżec

Stopień trudności: średni. Na trasie dominują walory przyrodnicze, choć nie brakuje też obiektów kulturowych (kapliczki, krzyże) oraz militarnych, jak schrony bojowe Linii Mołotwa. 0,0 km - z dworca PKP w Bełżcu kierujemy się w lewo, jedziemy krótko drogą krajową nr 17, by po 100 m skręcić w prawo, w drogę do Brzezin, którą powoli wspinamy się na wierzchowinę. Z niej dostrzegamy na widnokręgu dwa pagóry - są to najwyższe wzgórza Roztocza Polskiego . Krągły Goraj (389 m n.p.m.) i Długi Goraj (392 m n.p.m.).

3,5 km - gdy dotrzemy do skrzyżowania w centrum Brzezin, na wprost zobaczymy KAPLICĘ FILIALNĄ PW. ŚW WOJCIECHA. Kierując się w lewo, napotkamy przydrożną FIGURĘ MATKI BOŻEJ. Skręcamy w prawo i wydostajemy się na pola. Od kamiennego krzyża z 1869 r. jedziemy drogą gruntową. Skręcamy w prawo, w leśną, asfaltową drogę, która mija Suche Jezioro – chronione jako użytek ekologiczny. Na rozwidleniu udajemy się w prawo i przecinamy ruchliwą (!) drogę wojewódzką nr 865. 8,5 km - Jesteśmy w pobliżu miejscowości Kadłubiska. Skręcamy w prawo. 10,5 km - rezerwat Minokąt (opis - zobacz rozdział dotyczący Narola). 13,0 km - dojeżdżamy do lokalnej szosy i skręcamy w prawo. Powracamy w ten sposób do Bełżca (13,5 km). Tu nadal jedziemy szosą do skrzyżowania przy sklepie spożywczym (14 km). Tu skręcamy w lewo, w drogę wyłożoną trylinką. Następnie po pokonaniu 50 m kierujemy się w prawo i drogą gruntową docieramy do POMNIKA PRZYRODY - JAŁOWCA POSPOLITEGO. Jedziemy za znakami niebieskiego szlaku pieszego. Docieramy do szerokiej drogi krajowej nr 17 (ul. Zamojskiej) i skręcamy za znakami niebieskimi w prawo. Po przeciwnej stronie drogi, przy moście dostrzegamy zabytkowy obiekt z czerwonej cegły - jest to DAWNA STACJA POMP WODNYCH.

16,0 km - na skrzyżowaniu jedziemy w lewo. Poruszamy się ulicą Armii Krajowej, wpierw asfaltową, następnie z trylinki. Po pokonaniu 1,3 km spójrzmy w lewo, w gąb lasu, gdzie rozciągają się tereny źródliskowe (prowadzi do nich chodnik). Jadąc dalej drogą gruntowa przez las, docieramy do ZALEWU MŁYNKI. 20,0 km - drogą gruntową wjeżdżamy do miejscowości Żyłka. Na pierwszym skrzyżowaniu kierujemy się w prawo i wspinamy się szosą na wzniesienie.

21,5 km - na następnej krzyżówce kierujemy się również w prawo i po 600 m jazdy po lewej stronie wśród pól zobaczymy BUNKIER LINII MOŁOTOWA. 24,0 km - zjeżdżając szosą przez Szalenik- Kolonię docieramy do KOMPLEKSU OBIEKTÓW POKOLEJOWYCH. Z tego miejsca widzimy już po drugiej stronie

torów dworzec PKP, na którym rozpoczęliśmy wycieczkę.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Narol nr 4 Szlak niebieski Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,74 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 445 m

Suma zjazdów: 459 m RowerempoRoztoczu poleca trasę rowerzystom z Hrubieszowa

Długość trasy - ok. 20 km. Początek i koniec trasy - Rynek w Narolu. Przebieg: Narol - Krupiec - Łówcza - Huta Złomy (ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Kobyle Jezioro" w rezerwacie Źródła Tanwi) - Dębiny - Jędrzejówka - Narol. Stopień trudności - średni. Oznakowanie: kolor niebieski.

0,0 km - z rynku w Narolu wyjeżdżamy drogą asfaltową w kierunku Lubaczowa. Po przejechaniu ok. 1 km, za cmentarzem skręcamy w lewo, w kierunku stadionu sportowego. Ta część Narola zwana jest Krupiec. Po lewej stronie ujrzymy cerkiew greckokatolicką odnowioną i zaadaptowaną na Centrum Koncertowo-Wystawiennicze. Zachęcamy do jej zwiedzania. W sezonie turystycznym informacji o obiekcie udzielają pracownicy GOK. Wyruszamy drogą asfaltową obok stadionu klubu sportowego „Roztocze Narol". Wjeżdżamy na drogę piaszczystą. Po lewej stronie stoi przydrożny krzyż wapienny - charakterystyczny element roztoczańskiego krajobrazu. Naszym oczom po lewej stronie ukazuje się wzniesienie „Kapelusz". Zachęcamy do wjazdu lub wejścia na jego szczyt, gdyż podziwiać z niego można przepiękne krajobrazy Roztocza i Puszczy Solskiej. Aby to uczynić musimy skręcić w lewo, na drogę w kierunku tego wzniesienia. Ze wzniesienia widać szeroką panoramę Narola, m.in. z kościołem, pałacem Łosiów z pięknym parkiem, ratuszem i ciekawą zabudową. Na zachodzie dostrzeżemy lasy bukowe rezerwatu Las Bukowy. Na południowym wschodzie wybijają się kopulaste pagóry, których wygląd oddają wiernie nazwy „Długi Goraj" i „Krągły Goraj". Są to najwyższe wzniesienia na Roztoczu po stronie polskiej. Po powrocie na nasz szlak wjeżdżamy w las mieszany, z dominującą sosną. W dalszym ciągu przemieszczamy się drogą gruntową. Na rozwidleniu dróg stoi kolejny krzyż wapienny. Skręcamy w lewo i jedziemy drogą prowadzącą do Łówczy Górnej, zaś prawe odgałęzienie prowadzi do Łówczy Dolnej. Wyjeżdżamy z lasu, po prawej wśród pól uprawnych ukazują się nam po prawej stronie resztki wału oraz rowu przeciwczołgowego wzniesionego latem 1940 r. przez Żydów osadzonych w obozie pracy w Płazowie. Były to niemieckie umocnienia przy granicy z ZSRR. Zachęcamy, aby zostawić w tym miejscu rowery i udać się na małą wycieczkę w celu obejrzenia zjawisk krasowych. W lesie wypływa ze źródełka mały strumyk, który następnie znika, by po kilkudziesięciu metrach znów się pojawić. Idąc na północ wzdłuż tego strumienia, dochodzimy do zadbanej kapliczki leśnej. W jej wnętrzu znajduje się źródełko wody. Zamieszczona jest też krótka historia, z której wiemy, że jest to kapliczka w Śniłówce. Wychodzimy pod górę, na pole uprawne, aby wrócić do miejsca, gdzie zostawiliśmy rowery. Unikamy w ten sposób przejścia przez podmokły teren. Jedziemy nadal drogą polną, podziwiając piękne krajobrazy, z samotnymi sosnami i gruszami. Tuż przed Łówczą warto zjechać w lewo, do starego cmentarza greckokatolickiego, na którym możemy podziwiać precyzyjną pracę ludowych artystów. Część nagrobków została odnowiona. Opuszczamy cmentarz i podchodzimy do pięknej drewnianej cerkwi z 1808 r. Powracamy do drogi, przejeżdżamy między nowym kościołem katolickim, a budynkiem dawnej szkoły podstawowej .

7,2 km - w centrum Łówczy skręcamy w lewo. Po lewej stronie towarzyszyć nam będzie głęboki jar z płynącą Łówczanką. Znajdujemy się tu na krawędzi Roztocza. Po prawej stronie zauważyć można resztki parku podworskiego. Na łuku drogi stoi kolejny piękny przydrożny krzyż wapienny. Po prawej, w oddali zobaczyć można niszczejące zabudowania gospodarcze dawnego PGR-u. Zjeżdżamy wybitnie widokową drogą do zabudowań wsi Huta Złomy. Przed nami piętrzy się masyw Wielkiego Działu - drugiego pod względem wysokości wzniesienia na Roztoczu Polskim (390,4 m n.p.m.).

11,8 km - dojeżdżamy do wsi Huta Złomy i na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, do rezerwatu Źródła Tanwi (0,8 km). W rezerwacie wytyczono ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą „Kobyle Jezioro". Na jej trasie stoi wieża widokowa, z której możemy podziwiać okolicę i polujące ptaki drapieżne. Powracamy do głównego skrzyżowania dróg w Hucie Złomy, skąd udajemy się na wprost, szosą w kierunku Lipska, wg znaków szlaku rowerowego Green Velo. W centrum Lipska skręcamy w lewo, do Narola.

18,7 km - wycieczkę kończymy na rynku w Narolu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Hajda na Koń (Susiec - Horyniec Zdrój) Stopień trudności: 3.0

Dystans: 93,28 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 418 m

Suma zjazdów: 415 m Stokrotka21 poleca trasę mieszkańcom Hrubieszowa Trasa prowadzi asfaltowymi drogami przez tereny wschodniej Polski. Są to obszary mało zaludnione w większości zalesione. Tytuł nawiązuje do obrony wschodnich rubieży ojczyzny oraz koni w usytuowanej w głębi lasów stadninie "Polanka". Znajdują się w niej 22 konie rasy małopolskiej. Można tam skorzystać z nauki jazdy. Nad samą granicą z Ukrainą położona jest przepiękna Cerkiew p.w. św. Paraskewy w Radrużu. Całość otoczona jest murem z kamienia z poł. XIX w. W roku 1648 cerkiew ozdobiono polichromią. Główne miasto leżące na trasie Horyniec Zdrój słynie z ośrodków uzdrowiskowych. Cała trasa jest długa, ale napawa sentymentem do minionych lat. Z ciekawostek można dodać że koło miejscowości Polanka Horyniecka znajdują się dostępne lecz niezagospodarowane Bunkry Linii Mołotowa. Trasę polecam osobom pokonującym na rowerach długie dystanse. Kierunek jazdy od Nowego Brusna do Horyńca Zdroju polecam w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara gdyż na tym odcinku znajduję się duża różnica poziomów i lepiej pokonać ją z góry niż pod górę. Życzę miłej jazdy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Bełżec nr 6 Rowerem do Uzdrowiska Stopień trudności: 3.0

Dystans: 35,89 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 799 m

Suma zjazdów: 901 m RowerempoRoztoczu poleca trasę rowerzystom z Hrubieszowa

Przebieg: Bełżec - Brzeziny - Łukawica - Wola Wielka - Huta Złomy - Nowiny Horynieckie - Horyniec-Zdrój.

Stopień trudności: trudna, ze względu na duże różnice wysokości i długie odcinki dróg gruntowych, wymagające dobrej kondycji i sprawnego roweru. Trasa wycieczki prowadzi dwoma szlakami rowerowymi Roztocza:. czarnym Linii Mołotowa i czerwonym Nad Brusienką oraz szlakami pieszymi: czerwonym Wolnościowym i niebieskim Centralnym. 0,0 km - opuszczamy dworzec kolejowy w Bełżcu i drogą krajową udajemy się w lewo, by po 100 metrach skręcić w prawo, w ul. Kościuszki, która stanowi szosę wylotową w kierunku Brzezin. 3,5 km - na skrzyżowaniu w centrum Brzezin jedziemy prosto asfaltową, wybitnie widokową drogą przez pola. 6,0 km - na rozwidleniu w Majdanie odbijamy lekko w prawo. 7,7 km - Łukawica (opis . rozdz. dotyczący Narola).

10,2 km - Wola Wielka, obok drewnianej cerkwi należy skręcić w lewo, w drogę gruntową, kierując się znakami czarnymi szlaku rowerowego Linii Mołotowa. Szlakiem tym wspinamy się zakosami na Wielki Dział. Po drodze mijamy liczne betonowe schrony bojowe Linii Mołotowa, najlepiej widoczne w chłodnej porze roku, gdy na drzewach nie ma liści. 14,9 km - Wielki Dział (390 m n.p.m.) - kulminacja trasy. 17,7 km - czarnym szlakiem rowerowym zjeżdżamy do rezerwatu torfowiskowego Źródła Tanwi w Hucie Złomy (ścieżka dydaktyczna). Skręcamy w lewo, by po 3,5 km dojechać do Polanki Horynieckiej. 21,1 km - obok zabudowań podworskich w Polance Horynieckiej (stadnina koni) natrafiamy na czerwony szlak rowerowy Nad Brusienką, którym kierujemy się w lewo, pod górę. Odtąd aż do końca trasy możemy posiłkować się opisem wycieczki nr 3 w rozdziale Horyniec-Zdrój. Wyjeżdżamy na wierzchowinę i udajemy się w prawo.

24,3 km - na następnej krzyżówce ponownie skręcamy w prawo, by w lesie odbić w lewo. Zjeżdżamy stromo do Nowin Horynieckich.

30,6 km - kontynuując przejazd szlakiem docieramy do leśnej kaplicy odpustowej pw. Matki Bożej. 34,2 km - osiągamy zespół klasztorny Franciszkanów w Horyńcu-Miasteczku. 35,8 km - uzdrowisko Horyniec-Zdrój. Z miejscowego dworca PKP możemy udać się szynobusem do Bełżca lub, gdy pozwoli nam na to kondycja, wrócić rowerem do punktu startu drogami utwardzonymi, na przykład szlakiem Green Velo przez Nowe Brusno i Hutę Złomy do Dębin, a następnie asfaltem przez Łukawicę, Chlewiska, Brzeziny. Dworzec PKP w Bełżcu

Przed wojną Bełżec miał bezpośrednie połączenie kolejowe ze Lwowem. Stacja Bełżec była jednym z największych zakładów pracy w okolicy. Jeszcze do końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Bełżec był bardzo ważnym węzłem kolejowym. Rozpoczynało i kończyło tutaj bieg wiele pociągów zarówno pasażerskich jak i towarowych, między innymi do Wrocławia, Warszawy, Zakopanego, Gliwic, Katowic, Krakowa, Przeworska oraz Zamościa.

Dzisiaj jedynie w okresie letnim kursują szynobusy relacji LUBLIN – ZAMOŚĆ – BEŁŻEC – JAROSŁAW – RZESZÓW

Oprócz tego znajduje się tutaj punkt wyjściowy wycieczek na Roztocze oraz rozpoczynają się lub przebiegają następujące szlaki turystyczne:

piesze:

 niebieski (Centralny) przez wzniesienie wapienia (wysokości 386 m n.p.m.) i Zwierzyniec do Szastarki. Długość szlaku: 143,5 km.

 czarny (Łącznikowy) do Narola. Szlak łączy (w Bełżcu) szlaki „wolnościowy” i „centralny” ze szlakami „południowym” i im. „Brata Alberta” (w Narolu). Długość szlaku: 12 km.

 czerwony (Wolnościowy, dawniej zwany jako szlak Walk z Bandami) prowadzący z Tomaszowa Lubelskiego przez wzniesienia Krągły i Długi Goraj (szlak przechodzi siodłem pomiędzy nimi) do Hrebennego. Długość szlaku: 41,5 km.

Rowerowe:

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: Kraśnik – Goraj – Szczebrzeszyn – Zwierzyniec – Susiec – Bełżec – Hrebenne, znakowany kolorem czerwonym. Długość szlaku: 189 km.

Brzeziny - miejscowość sołecka Brzeziny położona jest w południowej części Gminy Bełżec, przy drodze powiatowej – 3 km od drogi krajowej Nr 17. Jest jedną z siedmiu jednostek pomocniczych działających na terenie Gminy Bełżec. Dopiero od 1 stycznia 2007 roku miejscowość ta należy do Gminy Bełżec, wcześniej leżała na terytorium Gminy Lubycza Królewska. Wieś Brzeziny ma bogatą przeszłość historyczną. W latach 1939 – 1941 Brzeziny przecięte były linią demarkacyjną miedzy Generalnym Gubernatorstwem, podporządkowanym Rzeszy Niemieckiej oraz Związkiem Radzieckim. Wielu mieszkańców wywieziono wówczas na Syberię. W Brzezinach ukrywał się komendant obwodu tomaszowskiego organizacji Wolność i Niezawisłość, wcześniej dowódca III plutonu kompanii AK Narol, dawny legionista, Stanisław Kobos PS. Wrzos. Został on aresztowany 21 stycznia 1956 roku przez UB.

W miejscowości krzyżują się dwa szlaki turystyczne: czerwony - Wolnościowy i czarny - Łącznikowy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Narol nr 3 Szlak żółty Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,13 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 64 m

Suma zjazdów: 65 m Trasę rowerową mieszkańcom Hrubieszowa poleca RowerempoRoztoczu

Szlak żółty

Długość trasy - 16 km. Przebieg: Narol - Lipsko (pole bitwy) - Łukawica - Wola Wielka - Jacków Ogród - Dębiny - Jędrzejówka - Narol. Stopień trudności: mały (na całej długości droga utwardzona). Oznakowanie: kolor żółty.

0,0 km - spod ratusza w Narolu kierujemy się drogą do Werchraty. Przejeżdżamy przez most na strumieniu Krwawica i jesteśmy w Lipsku. 0,6 km - na skrzyżowaniu w centrum Lipska odbiega w prawo droga prowadząca do Huty Złomy przez Jędrzejówkę i Dębiny - nią będziemy wracać z wycieczki. Jedziemy prosto, mijając zabudowania miejscowości Lipsko. Na skraju wioski stoi drewniany drogo-wskaz do fortyfikacji ziemnych - wału obronnego dawnego miasta z XVII w. W prawo odbiega zielony szlak im. Brata Alberta (wytyczony w 1990 r.). Wyjeżdżając z Lipska po lewej stronie drogi napotkamy tablicę pamiątkową odsłoniętą w 1975 roku ku czci 36 osób poległych w walce i zamordowanych podczas napadu UPA. Poruszamy się szosą prowadzącą przez Łukawicę i Wolę Wielką do Werchraty. Z czasem wyjeżdżamy na otwartą przestrzeń pól, skąd rozlega się widok na Wielki Dział. Po lewej stronie drogi znajduje się cmentarz, w dali za nim, przysiółek Kijasówka. Droga w prawo prowadzi do miejscowości Pizuny, najmniejszej wioski w gminie Narol, znanej jako miejsce urodzenia bł. Siostry Bernardyny (Marii Jabłońskiej), przełożonej zgromadzenia Sióstr Albertynek. Na miejscu jej dawnego domu rodzinnego stoi dziś kaplica i ośrodek rekolekcyjny.

5,4 km - dojeżdżamy do Łukawicy. Rejony Łukawicy, Brzezinek i Lipia to prawdziwe zagłębie archeologiczne. Odkryto tu cmentarzyska kurhanowe kultury ceramiki sznurowej. Należały one do tej samej grupy ludności, która wypasała bydło i przenosiła się z nim na coraz to nowe miejsca wzdłuż łąk nadrzecznych. Ludność ta chowała swoich zmarłych, paląc ich uprzednio na stosie i sypiąc w miejsce ciałopalenia nasyp zwany kurhanem. Kurhany otaczano palisadą drewnianą, którą nie-kiedy również palono. W Łukawicy zobaczymy jedno z najwydajniejszych źródeł Tanwi na Roztoczu Wschodnim.

Przy drodze, pod ogromną pomnikową lipą stoi kamienny, biały krzyż z 1882 r., a w dole w pobliżu źródeł widać zabytkową kapliczkę z XIX wieku. Opuszczamy Łukawicę, mijając po prawej zjazd na Dębiny (5,8 km). Nadal poruszamy się szosą do Werchraty. Wyjeżdżamy na otwartą przestrzeń pól, z których odsłaniają się piękne, rozległe widoki. Po prawej stronie między polami, pośród wiekowych akacji stoi odnowiona kapliczka z obrazem i figurką Matki Bożej.

7,9 km - dojeżdżamy do skrzyżowania dróg w Woli Wielkiej. W centrum wsi znajduje się kościół oraz zabytkowy drewniany zespół cerkiewny z dzwonnicą. Skręcamy w prawo, w kierunku Dębin (3 km), droga w lewo prowadzi do Werchraty (8 km). Mijamy stojący pod rozłożystą brzozą krzyż wapienny.

9,9 km - docieramy do zabudowań wsi Jacków Ogród, zwanej też Icków Ogród. Obecnie jest to część sołectwa Wola Wielka. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo na Dębiny, droga prosto umożliwia powrót do Łukawicy. W lesie, 100 m od drogi, po jej prawej stronie na niewysokim pagórku można odnaleźć kamienny krzyż z 1935 roku, postawiony na dawnym cmentarzu cholerycznym z roku 1915. 11,4 km - na krzyżówce w Dębinach skręcamy w prawo. W Jędrzejówce jedziemy przez pewien czas drogą z płyt betonowych, potem asfaltową. Na trasie napotkamy żółty drogowskaz kierujący w prawo, do miejsca odpoczynku nad wodą, na tzw. Stawiska. Za zabudowaniami wsi po lewej stronie drogi, na wzniesieniu porośniętym borem sosnowym, znajduje się cmentarz choleryczny, na którym stoi wysoki krzyż z 1848 roku. Przejeżdżamy przez most na Tanwi. Po prawej stronie na wzgórku znajduje się kamienny krzyż dziękczynny.

15,4 km - na skrzyżowaniu w centrum Lipska skręcamy w lewo. Jesteśmy na drodze, którą jechaliśmy na początku wycieczki.

16,0 km - wycieczkę kończymy na rynku w Narolu.

Nawiguj

