Trasy spacerowe do 67 km od Hrubieszowa. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 16 - 17 grudnia

Szukasz pomysłu na ciekawą trasę na spacer w okolicy Hrubieszowa? Nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe trasy. Mają różny dystans, i dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na zdrowy spacer w odległości do 67 km od Hrubieszowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy spacerowe w okolicy Hrubieszowa warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki spacerowe w pobliżu Hrubieszowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 67 km od Hrubieszowa, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 16 grudnia w Hrubieszowie ma być 0°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 grudnia w Hrubieszowie ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 48%. 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Szumów (niebeski, okrężny) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,88 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podejść: 214 m

Suma zejść: 213 m Trasę spacerową mieszkańcom Hrubieszowa poleca Stokrotka21 Szlak „Szumów” jest to okrężny szlak pieszy o długości 17 km biorący swój początek w Suścu na stacji PKP i tam kończący swój bieg. Kierunek jego zwiedzania jest dowolny, jednak dla mniej wprawionych piechurów polecam zwiedzanie idąc na zachód. Istnieje wówczas możliwość skrócenia trasy do 12 km przy jednoczesnym obejrzeniu najciekawszych fragmentów. Szlak prowadzi przez atrakcyjny i bardzo popularny w Polsce rezerwat "Nad Tanwią". Powstał on w 1958 roku i obejmuje swym zasięgiem powierzchnię ok. 41 ha. Chroni najpiękniejsze fragmenty dolin rzeki Jeleń i Tanew wraz z seriami małych wodospadów. Na zakolu rz. Tanew w miejscowości Huta Szumy (dawniej Rebizanty) na odcinku 400 m znajduje się ich aż 24. Charakteryzują się regularnym położeniem, przeważnie wzdłuż prostych linii, poprzecznie do brzegu rzeki a od dźwięku spadającej wody nazywają je „szumami”.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Bieg Nad Tanwią 2016 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,99 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 54 m

Suma zejść: 55 m Stokrotka21 poleca trasę mieszkańcom Hrubieszowa

Trasa o długości 10 km została wytyczona w celu przeprowadzenia "Biegu nad Tanwią 2016", który odbędzie się w Suścu w dniu 1 maja 2016 r. o godz. 13:00. Start biegu zaczyna się na stadionie „LKS Szumy” w Suścu. Trasa biegnie ul. Długą, następnie Leśną – 1,5 km, następnie przechodzi przez ul. Tomaszowską i skręca do lasu – 2,0 km. Prowadzi zieloną ścieżką spacerową. Za przysiółkiem Rybnica Leśna, na 4,3 kilometrze nie schodzi z zielonym szlakiem na łąkę, tylko odbija w prawą odnogę rozwidlenia i wiedzie na zachód. Po 300 m pokazują się czerwone oznaczenia ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, z którymi trasa dochodzi do polany z oznaczeniami żółtego Szlaku Południowego – 5,2 km. Tam biegnie krótko szlakiem żółtym na północ, by po paruset metrach odbić na zachód w utarty leśny trakt. Po kolejnych paruset metrach , zbiegając ze wzniesienia na rozwidleniu trasa skręca w prawo i doprowadza do rowu, oddzielającego lasy państwowe od prywatnych – 5,7 km. Tutaj zakręca w prawo na wschód i biegnie wzdłuż w/w rowu. W momencie ponownego pojawienia się żółtych znaków Szlaku Południowego trasa przechodzi na północny brzeg rowu (6,3 km) i biegnie na wschód, zostawiając za sobą żółte znaki prowadzące do pomnika przyrody nieożywionej „Wodospadu na rz. Jeleń”. Na szerokim rozjeździe trasa skręca w prawą odnogę skrzyżowania – 6,7 km. Po 300 m na kolejnym skrzyżowaniu należy skręcić w lewo. Stąd po 1 kilometrze trasa doprowadza do dużego skrzyżowania i po piaszczystej drodze wiedzie na polanę obok zalewu, k. Ośrodka Wczasowego Roztoczanka – 8,0 km. Tutaj droga skręca w lewo prowadzi przez mostek na rz. Jeleń. Po podbiegnięciu na wzniesienie trasa jeszcze paręset metrów wiedzie prosto, by ponownie odbić w lewo do lasu, oddalając się od zabudowań – 8,5 km. Droga dobiega do skrzyżowania dróg obok brodu na rz. Jeleń (9 km), na którym skręca w tył na prawo i prowadzi na północ w kierunku zabudowań szkoły w Suścu. Ze skrzyżowania z ulicą Tomaszowską trasa prowadzi na wprost ul. Spółdzielczą i przed stacją CPN skręca na płytę stadionu gdzie znajduje się meta -10 km.

Informacje praktyczne dla biegaczy:

Cała trasa oznakowana taśmami biało-czerwonymi pozawiązywanymi na drzewach i gałązkach. Wszystkie taśmy znajdują się po prawej stronie trasy. Co 1 km będzie pionowy znak z napisem 1 km, 2km itd.

Na skrzyżowaniach i innych trudnych miejscach będzie stał strażak pokazując kierunek biegu. Na 5,2 kilometrze będą ustawione stoły z wodą. Zawodnicy sami będą mogli w biegu pobierać kubeczki napełnione wodą. Poza dniem 1 maja gdy odbywa się bieg, trasa nadaje się do celów rekreacyjnych. Większość bo ok. 85% trasy znajduje się w lesie. Jest doskonałym traktem z Suśca na Szumy. Nadaje się też dla rowerów, marszów Nordic Walking a zimą do narciarstwa biegowego. Zachęcamy do przyjazdu i skorzystania z tej ciekawej trasy. Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Lipsko Polesie, trasa czerwona nordic walking (prawie cała) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,93 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podejść: 112 m

Suma zejść: 113 m Janwolny poleca trasę mieszkańcom Hrubieszowa

Bardzo łatwa urozmaicona terenowo i widokowo trasa spacerowa. W sam raz na poobiedni relaks.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Hrubieszowie

