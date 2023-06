Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Hrubieszowie. Polecane miejsca w czerwcu 2023

W Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym modne stało się chodzenie do cukierni i lodziarni. Lody nabyć można było również na ulicy ze specjalnych wózków. Wydawano je w pucharkach, a w ofercie znajdowały się podstawowe smaki, czekoladowe i śmietankowe.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i tak powstaną lody. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

Pierwsze informacje o deserach zrobionych z owoców, mleka i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Również w Europie delektowali się tym przysmakiem nieliczni mieszkańcy starożytnego Rzymu i Grecji. Był to posiłek wykwintny, unikatowy i niezbyt prosty w wykonaniu ze względu na konieczność transportu lodu z wysokich partii górskich.

Po II wojnie światowej lody produkowano na większą skalę, a ich konsumpcja stała się popularna. W początkowych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je łyżkami na andruty i wafle. Smaki, jakie oferowali wówczas lodziarze nie były urozmaicone. Na ogół były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Z biegiem czasu powstawały nowe smaki, a ich produkcja rozszerzała się. Podawano je w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.

Do wyrobu lodów włoskich używa się gotowych mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania zostają napowietrzone, a temperatura ich przechowywania jest nieco wyższa niż innych lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale można też spotkać np. pistacjowe, malinowe, truskawkowe. A oprócz tego możemy jeszcze zażyczyć sobie polewę, także w różnych smakach.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że nie posiadają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Są to zazwyczaj sorbety lub lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Mają podobne walory smakowe, jak te tradycyjne i na pewno są bardzo zdrowe.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Kiedy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne czy są kaloryczne i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Możemy więc bez obaw zajadać się nimi podczas upałów.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody domowej roboty. Przydadzą się do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność spadnie.