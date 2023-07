Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Hrubieszowie. Sprawdź adresy w lipcu 2023

W czasach PRL-u produkcja lodów rozwinęła się, a ich spożywanie stało się popularne. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i umieszczali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je łyżkami na andruty i wafle. Oferowane smaki nie były zbyt wyszukane. Na ogół były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Z upływem czasu powstawały nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawano je w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.

W epoce Renesansu odkryto, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety albo lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i na pewno są zdrowe.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy sięgamy po lody myślimy o tym czy mają dużo kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Dlatego też możemy bez obaw delektować się nimi w upalne dni.

Najzdrowsze mogą okazać się lody domowej roboty. Do tego można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność spadnie.