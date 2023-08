Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Hrubieszowie. Sprawdź adresy w sierpniu 2023

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na szerszą skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnych maszynkach. Były serwowane na andrutach lub waflach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Hrubieszowie powstawały przy głównym placu i najpopularniejszych ulicach. Lody dostać można było tylko latem, dlatego też był to deser, na który czekano cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

W czasach Renesansu odkryto, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z solą i lodem zmrozi się on i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Kaloryczność lodów

Kiedy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne czy są kaloryczne i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Dlatego też możemy bez obaw spożywać je podczas upałów.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione w domu. W tym celu można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.