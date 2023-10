Tygodniowy przegląd prasy 1.10.2023: Hrubieszów, 24.09-30.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Hrubieszowa

Rewitalizacja historycznego budynku dawnej Akademii Zamojskiej to jedna z najważniejszych inwestycji w Hetmańskim Grodzie. Nadal trwa tam remont konserwatorski. Dzięki niemu gmach powróci do formy, którą mogli oglądać mieszkańcy Zamościa w drugiej połowie XVIII wieku. To wszystko będzie omawiane na konferencji naukowej, którą wspólnie organizuje miasto Zamość oraz Akademia Zamojska. Nie zabraknie także odniesień do innych, ważnych tematów.