Tygodniowy przegląd prasy 10.09.2023: Hrubieszów, 3.09-9.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Hrubieszowa

Tygodniowa prasówka 10.09.2023: 3.09-9.09.2023 Hrubieszów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Hrubieszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Skargi do Państwowej Inspekcji Pracy przez wielu pracowników traktowane są jako ostateczność, co zwykle wynika z braku dostatecznej wiedzy na ten temat. Wiele osób nie wie, jak to zrobić, w jakich sytuacjach, a co najważniejsze czy informacja o autorze donosu trafi do pracodawcy. Jak sporządzić skargę na pracodawcę?