Tygodniowy przegląd prasy 4.06.2023: Hrubieszów, 28.05-3.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Hrubieszowa

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu organizuje koncert z okazji Dnia Dziecka. Odbędzie się on w czwartek (1 czerwca) na zamojskim Rynku Wodnym.

Tygodniowa prasówka 4.06.2023: 28.05-3.06.2023 Hrubieszów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Hrubieszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Juwenalia 2023 w większości miejsc już za nami. To wielkie święto, na które czekali wszyscy studenci i nie tylko. Co roku w maju i czerwcu młodzi ludzie gromadzą się pod scenami w większych miastach Polski i bawią się na koncertach. To jednak niejedyna atrakcja, jaka czekała studentów i mieszkańców. Sprawdźcie program juwenaliów 2023, dowiedzcie się kto, kiedy i gdzie grał koncerty, a także obejrzyjcie fotorelacje z tych wydarzeń.