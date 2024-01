Wycieczki rowerowe do 67 km od Hrubieszowa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 13 - 14 stycznia?

Rozważasz trasę rowerową w pobliżu Hrubieszowa? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 67 km od Hrubieszowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Hrubieszowa proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe z Hrubieszowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 67 km od Hrubieszowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 13 stycznia w Hrubieszowie ma być -3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 25%. W niedzielę 14 stycznia w Hrubieszowie ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 45%. 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Bełżec nr 5 Wycieczka historyczna Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,58 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 46 m

Suma podjazdów: 434 m

Suma zjazdów: 433 m RowerempoRoztoczu poleca trasę rowerzystom z Hrubieszowa Przebieg: Bełżec - Chyże - Żyłka - Kol. Szalenik - Bełżec

Stopień trudności: łatwa. 0,0 km - pierwszy godny uwagi obiekt historyczny znajduje się na terenie PKP - jest to KOMPLEKS OBIEKTÓW POKOLEJOWYCH.

0,4 km - od dworca PKP kierujemy się drogą krajową nr 17 w stronę Lubyczy Królewskiej. Po przejechaniu 400 m skręcamy w lewo i stajemy przed bramą MUZEUM-MIEJSCA PAMIÊCI W BEŁŻCU na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady.

0,8 km - powracamy na dworzec PKP, mijamy go i jedziemy dalej w kierunku głównego skrzyżowania w Bełżcu. Po drodze, tuż za przejazdem kolejowym mijamy KAPLICZKĘ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA. W odległości 200 metrów dalej, po prawej, znajduje się dawny Dom Ludowy, a obecnie Gminny Ośrodek Kultury i siedziba Urzędu Gminy w Bełżcu. 2,0 km - na skrzyżowaniu skręcamy w lewo (kierunek Jarosław). 2,8 km - po lewej stronie zobaczymy KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI, 100 m dalej po tej samej stronie za POPÓWKĄ (przedszkolem) znajduje się CERKIEW GRECKOKATOLICKA PW. ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO. 3,2 km - skręcamy w lewo i drogą gruntową docieramy do POMNIKA PRZYRODY LIPKI.. Wśród starych drzew zobaczymy POMNIK ROMÓW I SINTI. Powracamy na drogę wojewódzką i jedziemy nią w lewo, aż do przejazdu kolejowego. Przed przejazdem skręcamy w prawo na ul. Wiejską, która z biegiem zmienia się w drogę gruntową. Za mostkiem skręcamy w lewo i po pokonaniu 200 metrów dojeżdżamy do dzikiego stawu, który powstał w wyrobisku byłej kopalni piasku. Stąd poru poruszamy się drogą gruntową na północ, prosto przez las, aż osiągniemy miejscowość Chyże.

5,0 km - zanim wjedziemy na szosę zobaczymy po prawej murowaną KAPLICZKĘ PW. ŚW. ANTONIEGO. 5,8 km . jadąc 800 m drogą asfaltową przez Chyże, docieramy do remizo-świetlicy, za którą znajduje się miejsce postoju rowerów. Obok zobaczymy KAPLICĘ NMP NIEPOKALANEGO POCZĘCIA. Powracamy szosą do Bełżca. W Zagórze skręcamy w lewo i drogą z trylinki, następnie pierwszą drogą gruntową w prawo docieramy do POMNIKA PRZYRODY – JAŁOWCA POSPOLITEGO. Kontynuujemy przejazd drogą gruntową, za znakami pieszego szlaku Centralnego, aż do drogi krajowej nr 17 (ul. Zamojskiej). Tu kierujemy się w prawo i po 150 m jazdy, po lewej stronie, zobaczymy ceglany budynek - DAWNĄ STACJĘ POMP WODNYCH.

10,6 km - na głównym skrzyżowaniu w Bełżcu skręcamy w lewo i jadąc ul. Armii Krajowej, najpierw asfaltem, następnie drogą gruntową przez las osiągamy ZALEW MŁYNKI - doskonałe miejsce na postój i relaks.

15,0 km - jadąc dalej prosto docieramy do miejscowości - Żyka, w jej centrum, po lewej stronie zobaczymy KAPLICĘ MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ. 15,4 km - cofamy się do pierwszego skrzyżowania, by wjechać szosą na wierzchowinę. 16,5 km - skręcamy w prawo. Po lewej stronie, w głębi pól zobaczymy BUNKIER LINII MOŁOTOWA, jeden z dwóch znajdujących się w pobliżu Bełżca. Zjeżdżamy łagodnie szosą na zachód, aż dostrzeżemy po lewej stronie stację kolejową. 17,9 km - przeprowadzamy rower przez tory i zakończymy wycieczkę.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Krasnobród- Majdan Wielki i Mały - Szur - Krasnobród Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,67 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 247 m

Suma zjazdów: 236 m Trasę rowerową mieszkańcom Hrubieszowa poleca Pawba

Fajna malownicza trasa rowerowa średnio trudna z powodu konieczności jazdy okresowo po piaszczystych jakże charakterystycznych dla Roztocza drogach między polami lub przez lasy . Naszą wyprawę rozpoczynamy przy pięknej starej kapliczce na wodzie w Krasnobrodzie Podklasztorze stąd jedziemy drogą asfaltową w kierunku Majdanu Wielkiego i Majdanu Małego. Mijamy malowniczo położone przy drodze obie miejscowości . W Majdanie Małym pięknie położonej – „zagubionej na końcu świata „ miejscowości droga asfaltowa kończy się przy sklepie GS i rozwidla się na dwie drogi gruntowe, my skręcamy w lewo na drogę gruntowa i jedziemy w kierunku lasu . Następnie drogą gruntowo – piaszczystą jedziemy chwilkę przez las i wyjeżdżamy z lasu na malownicze pola . Można podziwiać malownicze łąki, otacza nas cisza i słychać tylko szum traw i śpiewy ptaków, wokół nie widać już śladów człowieka -czuć samotność . Jadąc patrzmy na drogę na której możemy zobaczyć wygrzewające się w słońcu węże. Jedziemy dalej drogą gruntową przez pola kierując się na widoczną w oddali ścianę lasu, dojeżdżamy do niego i tak jak prowadzi droga gruntowa jedziemy przez las dojeżdżając do drogi asfaltowej Krasnobród – Tomaszów Lubelski tutaj skręcamy w prawo w kierunku Krasnobrodu i drogą asfaltową jedziemy ok. 1- 1,5 km dojeżdżając do leśniczówki Figarnia tutaj z asfaltu skręcamy w lewo i po przejechaniu ok. 200m skręcamy w leśną drogę gruntową w prawo wjeżdżając w piękny stary ciemny iglasty las przez który jedziemy utwardzoną gruntową drogą. Otacza nas leśna cisza , słychać tylko śpiew ptaków i szum starego ciemnego lasu , czuć aurę tajemniczości starego drzewostanu . Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg leśnych na których pojawia się idący od prawej szlak pieszy i my skręcamy właśnie w prawo w piaszczystą drogę leśną idącą pod górę. Tutaj trudno się jedzie więc podprowadzamy rower na górę , na górze wyjeżdżamy z lasy na skraj malowniczo położonej w środku lasu małej wsi Szur. Jedziemy piaszczystą drogą przez wieś podziwiając stare drewniane zabudowania charakterystyczne dla Roztocza, na środku wsi mijamy ogromne stare drzewo na którym wisi piękna drewniana bogato rzeźbiona kapliczka. Jadąc dalej dojeżdżamy do położonej na skraju wsi malowniczej i tajemniczej galerii strachów na wróble. Po oglądnięciu poprzyczepianych do płotów strachów opuszczamy wieś Szur drogą gruntową , która znowu prowadzi nas przez malowniczy las w którym słychać tylko szumiący las i śpiewające ptaki. Jedziemy drogą do Krasnobrodu. Po kilku kilometrach dojeżdżamy do rozwidlenia dróg na którym żegna nas piękna przydrożna kapliczka w kształcie krzyża oraz przyczepiony do drzewa strach na wróble, my skręcamy w prawo i jedziemy dalej, dojeżdżamy do Krasnobrodu, droga gruntowa przechodzi asfalt i po przejechaniu ok. 0,5 km asfaltem skręcamy w lewo w ulicę Modżewiową, która wiedzie nas przez las do asfaltowej drogi na której skręcamy w prawo w kierunku Krasnobrodu , po wjechaniu na małą górkę jesteśmy już w Krasnobrodzie , jedziemy dalej tak jak prowadzi droga asfaltowa i po chwili widzimy drogowskaz w lewo w kierunku na zalew, jedziemy w tę stronę i dojeżdżamy do zalewu wokół którego prowadzi ścieżka pieszo – rowerowa . Po przeciwnej stronie zalewu na wzniesieniu widzimy wieże widokową do której się kierujemy. Po dojechaniu na parking pod wieżą kończy się nasza wycieczka , możemy teraz wejść na wieżę widokową i podziwiać piękną panoramę na malownicze tereny Roztocza i położony w dole Krasnobród.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kościół w Tomaszowie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,66 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 132 m

Suma zjazdów: 125 m Stokrotka21 poleca trasę mieszkańcom Hrubieszowa Trasa do Tomaszowa biegnie asfaltową ścieżką rowerową przy poboczu szosy. Nie polecam jej do jazdy z dziećmi zarówno ze względu na długość jak i na bliskość jadących samochodów. Celem trasy jest kościół Modrzewiowy pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie Lubelskim. Zbudowany w latach 1627-1629 przez Tomasza Zamojskiego. Przebudowany w 1727r. Dzwonnica z XVIII w. Do Tomaszowa można przedostać się również bezpieczną drogą w części szutrową i gruntową przez Maziły. Atrakcją tej trasy jest stadnina Rogowe Kopce.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Hrubieszowie

🚲 Trasa rowerowa: Narol - Hrebenne - Horyniec - Lubaczów - Narol Stopień trudności: 1.0

Dystans: 125,1 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 169 m

Suma podjazdów: 740 m

Suma zjazdów: 745 m Trasę dla rowerzystów z Hrubieszowa poleca Erytryn

Narol - Wola Wielka - Długi Goraj - Punkt Oporu Mosty Małe - Hrebenne - Siedliska - Werchrata - Horyniec Zdrój - Lubaczów - Cieszanów - Nowe Brusno - Huta Złomy - Narol

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przez Puszczę Solską Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,51 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 90 m

Suma zjazdów: 103 m Trasę dla rowerzystów z Hrubieszowa poleca Stokrotka21

Krótka i najbardziej bezpieczna trasa rowerowa w Gminie Susiec. Prowadzi przez Puszczę Solską w połowie drogą asfaltową i po ubitym szutrze. Bardzo dobrze nadaje się do jazdy na rowerach nawet z cienkimi oponami. Ciekawscy mogą zajrzeć do kamieniołomu w Nowinach gdzie w ramach budowy Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego postawiono deszczochron i platformę widokową. Dla poszukujących śladów historii należałoby wstąpić do Obozu wojennego w Błudku. Największą atrakcją tej trasy jest jednak cisza w lesie, mącona tylko śpiewem ptaków. W najdalszym punkcie trasy w osadzie leśnej Borowe Młyny po przekroczeniu rzeki Tanew można odpocząć na sympatycznej łące.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - serwisy rowerowe w Hrubieszowie

Jak dbać o rower?

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.