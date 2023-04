Wycieczki rowerowe do 67 km od Hrubieszowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 29 - 30 kwietnia?

Rozważasz wycieczkę rowerową w okolicy Hrubieszowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 67 km od Hrubieszowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Hrubieszowa warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Hrubieszowa We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 67 km od Hrubieszowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Sławek Susiec Do Krasnobrodu Stopień trudności: 3.0

Dystans: 42,1 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 1 099 m

Suma zjazdów: 1 108 m Trasę rowerową mieszkańcom Hrubieszowa poleca Slawomirec Trasa Susiec - Grabowica - Ciotusza Nowa- Łuszczacz - Szur - Krasnobród - Husiny - Ciotusza Stara - Majdan Sopocki Drugi - Grabowica - Susiec

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Roztocze dzień drugi Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,71 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 528 m

Suma zjazdów: 1 525 m Taz77 poleca trasę rowerzystom z Hrubieszowa

Dzień drugi to piękny komplet najważniejszych atrakcji Roztocza. Od razu Rezerwat nad Tanwią z jego malowniczymi rzeczkami Jeleniem i Tanwią. Oczywiście wodospad na Jeleniu i szumy na Tanwi obowiązkowe odwiedziny. Potem szybka akcja po asfalcie do Kamieniołomu w Nowinach, chwilę po odwiedziny na Czartowym polu które jest po sąsiedzku. Po nim kilka km po lasach i polach do Kamieniłomu w Józefowie wdrapać się na klif. W samym Józefowie posiłek i zaraz po strzała w kierunku Nowin przez Hamernię. W Nowinach odbijamy na szlak niebieski żeby wjechać do lasu i tu czeka nas niespodzianka. po lewej stronie dopływ Sopotu jest jak bajka. Rozglądajcie się w lewo. Do Majdanu Sopockiego chwilka drogi przez las. W samym Majdanie chwila odpoczynku nad tutejszym zalewem. Złapać oddech i dalej w las w stronę wieży widokowej na wzniesieniu Suśca. Z wieży rozpościera się widok na dwie krainy. Roztocze zachodnie i środkowe. W oddali też wystaje masyw Wielkiego Działu. Szybkim zjazdem w dół docieramy do głównej drogi i jeszcze odwiedziny rzeź Kargula i Pawlaka a potem już spokojnym kręceniem wracamy do noclegowni

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Narol nr 3a Szlak żółty wariant dłuższy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,22 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 215 m

Suma zjazdów: 215 m Trasę dla rowerzystów z Hrubieszowa poleca RowerempoRoztoczu Długość trasy - 26 km. Przebieg: Narol - Lipsko - Łukawica - Wola Wielka - Huta Złomy - Dębiny - Jędrzejówka - Narol. Stopień trudności - średni (na całej długości droga utwardzona). Oznakowanie: kolor żółty, odcinek Wola Wielka - Huta Złomy - Dębiny bez znaków.

0,0 km - opuszczamy rynek w Narolu drogą do Werchraty. Odcinek do Woli Wielkiej pokrywa się z trasą nr 3. 7,9 km - z Woli Wielkiej jedziemy około 3 km szosą nadal w kierunku Werchraty. Zagłębiamy się w las, w którym mijamy kamienny krzyż z 1931 r.

10,9 km - opuszczamy szosę do Werchraty, skręcając ostro w prawo. Jedziemy teraz asfaltową drogą leśną łagodnie pod górę. Wspinamy się na północny stok Wielkiego Działu, który podczas II wojny światowej był silnie ufortyfikowanym punktem oporu Linii Mołotowa.

12.2 km - naszą trasę przecina czarny szlak rowerowy Linii Mołotwa. Można nim wspiąć się na sam wierzchołek Wielkiego Działu, próbując po drodze odszukać kilka betonowych schronów bojowych (biegnie tędy trasa nr 6 z Bełżca).

14.3 km - na skrzyżowaniu leśnych dróg obok kapliczki skręcamy w lewo. Dawniej był tu przysiółek Skaby wysiedlony, jak wiele okolicznych wsi, w ramach akcji „Wisła".

15,5 km - ponownie skręcamy w lewo i jedziemy za znakami szlaku rowerowego Green Velo.

17,0 km - Stara Huta. W lesie powyżej zabudowań wsi znajduje się stary cmentarz greckokatolicki i miejsce po cerkwi (dojazd piaszczystą drogą czarnym szlakiem rowerowym).

18,5 km - za znakami szlaku Green Velo powracamy do krzyżówki, na której udajemy się w lewo.

19,0 km - na skrzyżowaniu w Hucie Złomy jedziemy w prawo. Warto jednak w tym miejscu skręcić w lewo, by po przejechaniu ok. 800 m dotrzeć do rezerwatu Źródła Tanwi, który można zwiedzać interesującą ścieżką przyrod-niczo-dydaktyczną „Kobyle Jezioro" (opis - trasa nr 4). Do Lipska wracamy szosą przez Dębiny wg znaków szlaku Green Velo.

21,3 km - w Dębinach jedziemy prosto. Odtąd poruszamy się zgodnie z opisem wycieczki nr 3.

25,9 km - wycieczkę kończymy na rynku w Narolu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Hrubieszowa

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Susiec nr 4 Na Wapielnię Stopień trudności: 3.0

Dystans: 35,47 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 725 m

Suma zjazdów: 708 m RowerempoRoztoczu poleca trasę rowerzystom z Hrubieszowa

NA WAPIELNIĘ, Trasa Nr 4, Gmina Susiec

Długość trasy – 35 km. Nawierzchnia: asfalt – 19 km, szuter – 6 km, droga gruntowa – 7,5 km, droga piaszczysta – 2,5 km. Stopień trudności – trasa bardzo trudna, wymaga pokonania wielu wzniesień i ma kilka odcinków o gruntowej i piaszczystej nawierzchni. Zalecany typ roweru – wyłącznie górski. Na trasie można zobaczyć kolejno: wieżę widokową, najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego – Wapielnię (386,5 m n.p.m.), pomnik partyzantów w Róży, kapliczkę z figurą św. Stanisława z początku XX w. w Ciotuszy Nowej, zalew w Majdanie Sopockim, Muzeum Pożarnictwa w Oseredku.

0,0 km – ze stacji PKP Susiec wyruszamy na zachód.

1,3 km – na wysokości szkoły skręcamy w prawo, następnie przez tory kolejowe i koło wieży widokowej jedziemy do Grabowicy .

4,6 km – na skrzyżowaniu w Grabowicy skręcamy w prawo, a na drugim rozwidleniu we wsi Kunki (koło budynku szkoły) w lewo. Po przecięciu drogi wojewódzkiej k. cmentarza wojennego jedziemy do Ulowa.

11,6 km – za domostwami na szczycie wzniesienia skręcamy w lewo i odtąd poruszamy się niebieskim szlakiem pieszym. Na odcinku 2 km prowadzącym przez pola i las musimy się liczyć z możliwością prowadzenia roweru. W lesie szlak często zmienia kierunek, po czym w bukowym lesie okala wzniesienie Wapielnię i wspina się pod górę. Na szczycie znajdują się ciekawe, aczkolwiek niebezpieczne, strome wyrobiska – pozostałość po wydobyciu wapienia.

13,8 km – Nasza trasa nie wiedzie jednak na szczyt, a u podnóża wychodzi na kraj lasu, gdzie umiejscowiony jest deszczochron z ławami. Stąd udajemy się szutrową drogą ku widocznej na horyzoncie wsi Łuszczacz.

16,7 km – na północnym krańcu Łuszczacza skręcamy w lewo, do wsi Róża, gdzie znajduje się pomnik żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej. Jedziemy niebieskim szlakiem rowerowym do lasu. Jest to bardzo trudny, piaszczysty odcinek drogi, długości 1,5 km.

20,3 km – szlak niespodziewanie skręca z leśnej drogi w lewo i kieruje się przez pola na południowy wschód. Jedziemy po gruntowej drodze, oglądając piękne wyżynne krajobrazy. Po 1 km wjeżdżamy na szutrową drogę, która zaprowadzi nas do Ciotuszy Nowej.

23,0 km – Ciotusza Nowa, tu przecinamy drogę wojewódzką i jedziemy na wprost k. kościoła w kierunku wzniesienia. Wspinamy się szosą pod górę, by po 300 m, odbić w prawo, w gruntową, polną drogę prowadzącą na szczyt wzniesienia, a następnie w dół do lasu. Ten krótki odcinek gruntowej drogi po deszczu staje się błotnisty. Podążamy gruntową drogą, obok przysiółka Kędrawka, wzdłuż głęboko wciętej doliny Sopotu. Dalej po betonowych płytach jedziemy do Majdanu Sopockiego Pierwszego.

(Uwaga! niebieski szlak rowerowy z Ciotuszy Nowej do Majdanu Sopockiego Pierwszego w ostatnim czasie zmienił swój bieg. Można więc alternatywnie przybyć ten odcinek inną drogą, kierując się jego znakami).

26,5 km – na pierwszym skrzyżowaniu w Majdanie Sopockim Pierwszym pozostawiamy niebieski szlak rowerowy skręcający nad zalew i jedziemy prosto do drugiego skrzyżowania.

W tym miejscu zobaczymy czerwone znaki Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza. Jedziemy tym szlakiem na wprost (nie w prawo do Nowin). Po około 500 m kończy się wieś, następnie przecinamy tory kolejowe i docieramy do wsi Oseredek. Stąd udajemy się na wschód do Suśca.

35,0 km – stacja PKP w Suścu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Koncepcja trasy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 345,54 km

Czas trwania wyprawy: 21 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 173 m

Suma podjazdów: 1 080 m

Suma zjazdów: 1 076 m Trasę dla rowerzystów z Hrubieszowa poleca Kamienny

Najważniejszym elementem, który wyznaczył trasę, były kamienne krzyże przydrożne.

Podczas tworzenia trasy szczególnie brane były pod uwagę najważniejsze elementy infrastruktury turystycznej ziemi lubaczowskiej, które pozwalają na bezproblemowe pokonanie trasy w kilka dni: istniejące trasy rowerowe, które posiadają już oznakowanie, oznakowane atrakcje i miejsca, punkty noclegowe, punkty gastronomiczne i sklepy spożywcze. Oprócz kamiennych krzyży przydrożnych, które są głównym aspektem trasy, zwrócono szczególną uwagę, by w zasięgu były też miejsca o szczególnym znaczeniu sakralnym: kościoły i kaplice, cerkwie, kapliczki.

Nawiguj

