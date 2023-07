Mieszkańcy Hrubieszowa otrzymają specjalne karty

- Zgodnie z zapowiedziami, od 1 lipca wprowadzamy do obiegu Kartę Mieszkańca Hrubieszowa, która uprawnia mieszkańców do ulg i zniżek w podmiotach podległych miastu - informuje burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska.

Do programu mogą zgłosić się także lokalni przedsiębiorcy. Wystarczy że złożą ofertę, i będą honorować kartę mieszkańca Hrubieszowa.

Do otrzymania karty uprawniony jest każdy mieszkaniec Hrubieszowa, który deklaruje to miasto jako miejsce zamieszkania i odprowadza podatki do tutejszego urzędu skarbowego.

Hrubieszów jest czwartym samorządem w województwie lubelskim, który zdecydował się stworzyć taką kartę.