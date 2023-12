Prasówka tygodniowa z 10.12.2023 w Hrubieszowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

To już tradycja. W Archiwum Państwowym w Zamościu uhonorowano osoby, które przekazały APZ cenne pamiątki rodzinne: dokumenty, fotografie, albumy, pamiętniki, odznaczenia, listy, mapy i wiele innych materiałów archiwalnych. Stało się to podczas „Dnia Darczyńcy”.

To będzie realizacja marzenia wielu osób. Nic dziwnego, że mieszkańcy miasta i powiatu kibicują pracom. Umowa na budowę Centrum Komunikacyjnego w Hrubieszowie została właśnie podpisana. Inwestycja pochłonie ponad 5,6 mln zł i zostanie wykonana przez firmę Inżynieria Przemyśl spółka z o.o. Natomiast nadzór inwestorski nad pracami będzie pełniła spółka ZDI z Zamościa (wartość usługi to ponad 146 tys. zł).

Dobra wiadomość dla fanów zimowych sportów - na lodowiskach rozpoczyna się sezon! W same Mikołajki miasta sprawiły swoim mieszkańcom prezenty - wielkie otwarcie miały miejskie lodowiska w Chełmie, w Zamościu i Puławach, a niedługo dołączy do nich również Biały Orlik w Lublinie.

Nowa inwestycja DHL zmienia mapę logistyczną Polski. Ich najnowocześniejszy sorter może przeskanować aż 45 tys. paczek w ciągu godziny. Dysponują 44 liniami rozładunkowymi mogącymi obsłużyć ponad 100 krajowych i zagranicznych destynacji. Mogą przyjąć do 1200 transportów liniowych dziennie. Wszystko to znajduje się w Międzynarodowym Centrum Logistycznym DHL w Robakowie k. Poznania. Ultranowoczesny obiekt pośrodku trasy Warszawa – Berlin osiągnął już pełną zdolność operacyjną i wprowadza nowe reguły gry na rynku przesyłek kurierskich.

W 1936 r. przyjechał do Suśca mężczyzna z dużą walizką. Ustawił ją w jednej z miejscowych chat, rozwiesił ekran i zaczął wyświetlać film o tematyce biblijnej. Na progu budynku, wśród innych dzieci przysiadł chłopiec. Niestety projekcja nie trwała zbyt długo, bo pękła soczewka obiektywu w aparacie projekcyjnym. Wszyscy się zmartwili, bo uszkodzenia nie dało się naprawić. Film został przerwany. Kino objazdowe odjechało, jednak chłopiec nie mógł zapomnieć pierwszego zetknięcia z „ruchomymi obrazami” w życiu. Był to Sylwester Chęciński, w przyszłości wybitny reżyser.

W Lublinie przysięgę wojskową złożyło 137 nowych żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To ostatnia w tym roku przysięga żołnierzy terytorialnej służby wojskowej na Lubelszczyźnie.

Okrągła 50. rocznica ślubu to szczególny powód do świętowania. Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 7 par z terenu gminy Żółkiewka, pow. krasnostawski odbyła się w niedzielę 3 grudnia. Część oficjalna została zorganizowana w Ośrodku Kultury w Żółkiewce.

Drogi w woj. lubelskim są przejezdne, ale na większości zalega na nich błoto pośniegowe. Najtrudniejsza sytuacja jest na północy regionu, w okolicach Łukowa i Międzyrzeca Podlaskiego. Na drogach leży śnieg, są koleiny i zaspy.

