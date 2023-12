Przegląd tygodnia z 3.12.2023 w Hrubieszowie. Najważniejsze wydarzenia od 26.11 do 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Październik był miesiącem profilaktyki nowotworów u kobiet. Natomiast listopad to czas akcji movember - polegającej ma zachęcaniu mężczyzn do badań profilaktycznych.

W nocy z wtorku na środę (28/29 listopada) w Korolówce doszło do czołowego zderzenia osobówki z ciężarówką. Jak ustaliła policja, to kierujący osobowym Hyundaiem zjechał na przeciwległy pas ruchu. Obaj kierowcy byli trzeźwi, a pasażerka osobówki z obrażeniami została przewieziona do szpitala.

Całowanie to bardzo przyjemna forma wyrażania uczuć i tworzenia głębokiej więzi między dwoma osobami. Całujemy nasze dzieci, rodziców i partnerów. Jednak niektóre pocałunki mogą mieć przykre konsekwencje. Niewinny całus może przyczynić się do zakażenia groźną chorobą. Czy całowanie może być szkodliwe? Tymi chorobami możesz zarazić się przez pocałunek.